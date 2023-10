Britney Spears confiesa por qué se rapó: 'Fue mi forma de contraatacar'

Britney Spears lanzará en los próximos días su libro “La mujer que hay en mí” y ya se han filtrado algunos fragmentos del texto que hace revelaciones oscuras de la vida de la cantante.

En un fragmento del libro dado a conocer por la revista People, la cantante habló del oscuro momento que vivió cuando se rapó delante de las cámaras de los paparazzi que la seguían a todos lados.

La intérprete de “Baby one more time” señaló que raparse fue una manera de responder a las críticas que recibía sobre su cuerpo durante años, pues cabe recordar que ella empezó a trabajar en el medio artístico desde que era niña y salía en el club de Mickey Mouse y posteriormente se lanzó a la fama como cantante.

“Me habían observado mucho mientras crecía. Me miraban de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaba de mi cuerpo, desde que era adolescente. Raparme la cabeza y comportarme mal fueron mis formas de contraatacar”, señalaba un extracto de la biografía, publicado en la revista People.

Britney Spears dice cómo le afectó la tutela

Después de este episodio Britney Spears fue sometida a la tutela de su papá durante trece años.

“Quisieron hacerme entender que esos días se habían acabado. Tuve que dejarme crecer el pelo de nuevo y ponerme en forma. Tenía que irme pronto a la cama y tomarme la medicación que mandaban tomar”, se lee en el adelanto del libro.

Para la cantante estar bajo el mando de su papá fue lo peor, pues señaló que se quitaron su condición de mujer para ser una niña.

“La tutoría me arrebató mi condición de mujer, me convirtió en una niña. Me convertí más en una entidad que una persona en escena. Siempre sentí la música en mis huesos y sangre, y me la arrebataron”, mencionó.

Fue apenas en el 2021 cuando un juez ordenó su liberación de la tutela y Britney Spears ahora es autónoma y por eso en redes sociales se exhiben bailando cada que puede y se le ve disfrutando de que es una mujer libre, aunque se haya separado de su esposo.