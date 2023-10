Britney Spears revela que se embarazó de Justin Timberlake y abortó ¿Él la obligó?

Britney Spears está por lanzar su libro “La mujer que hay en mí” y ya se han filtrado algunas de las revelaciones que hizo la cantante en su autobiografía.

Una de las anécdotas que contó la intérprete de “Baby one more time” es que estuvo embarazada de Justin Timberlake, pero abortó porque él no quería ser padre.

Britney Spears y Justin Timberlake fueron novios de 1999 a 2002, eran la pareja del momento, las máximas estrellas del pop en ese tiempo, ella ya se había ganado el título de “Princesa del pop” y él ya se había consolidado como un exponente del género con NSYNC, pues fue de las boy bands más exitosas ese momento.

Además, cabe recordar que ellos ya se conocían, pues estuvieron juntos en Disney en el club de Mickey Mouse junto a Christina Aguilera y Ryan Gosling, entre otros artistas.

Su noviazgo era el que tenía el ojo público encima siempre, sin embargo, parece que fuera de cámaras ellos estaban viviendo una situación complicada.

Britney Spears reveló que cuando era novios ella quedó embarazada de él, pero el cantante de NSYNC la incitó a abortar, pues aseguró que él no estaba listo para ser padre, ni ella tampoco, ya que eran jóvenes de apenas 18 años.

Justin Timberlake pide apoyar a Britney Spears y lo tachan de hipócrita Especial

Te puede interesar Britney Spears hace peligroso baile con cuchillos y asusta a sus fans | VIDEO

"Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia. Pero iba a ser mucho antes de lo previsto. Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", señaló la cantante de “Oops! I did it again” en el libro.

La artista indicó que ella no quería abortar, pero que finalmente accedió a la petición de Justin Timberlake.

"Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre", mencionó.

¿Justin Timberlake tiene miedo de las confesiones de Britney Spears?

Según reportó el medio Page six, el cantante de “Can’ stop the feeling” está preocupado por las confesiones que haga Britney en su libro, el cual todavía no sale a la venta y ya se destapó un escándalo que lo involucra directamente a él.

Cabe recordar que Justin fue quien hace tiempo reveló que él fue quien le quitó la virginidad a Britney, declaración por la que fue criticado, ahora ella dará su propia versión de lo que vivió junto al cantante que ahora está casado con Jessica Biel y con quien tiene dos hijos.