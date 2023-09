VIDEO | NSYNC está de regreso; lanzan nueva canción y esta es la fecha del estreno

Por fin las peticiones de los fans se hicieron realidad y NSYNC anunció su regreso a la música y lanzarán una nueva canción.

Justin Timberlake publicó un video en su cuenta de Instagram en el que revela que todos los NSYNC volvieron al estudio para grabar una canción que marca su reencuentro oficial.

En el clip aparecen todos los integrantes de la banda cantando un fragmento de la canción que está por salir, en la cual, como en los viejos tiempo, la voz principal es la de Justin Timberlake.

“Cuando las estrellas se alinean... junté a mis hermanos en el estudio para trabajar en algo divertido y la energía era especial”, escribió el cantante originario de Memphis, Tennessee, en el video en el que además suena un adelanto de la canción.

¿Cuándo sale la nueva canción de NSYNC?

De acuerdo con la publicación de Justin, la nueva canción de NSYNC sale a la luz el próximo 29 de septiembre, así que solo faltan muy pocos días para escucharla.

Fans explotan de felicidad por reencuentro de NSYNC

Los fans de NSYNC no pueden de la emoción al saber que el grupo vuelve con esta canción. “Wow, suena increíble ya quiero escucharla”, “Muchas gracias, no dejen que esto sea todo”, “Estoy llorando, gracias por esto. No hay palabras para expresar lo que significan para mí”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que la agrupación conformada por Justin, JC; Lance, Chris y Joey se presentaron e los premios MTV VMAs 2023 en los que también sorprendieron por aparecer juntos en el escenario, pero no cantaron, sino que le entregaron el premio a Taylor Swift como “Best pop”.

La cantante de “Shake it off” estaba sorprendida por verlos juntos, dijo que era una gran fan, y aseguró que ellos estaban preparando algo para sorprender a la gente y tuvo razón.