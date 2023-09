Captan a Britney Spears bailando banda en restaurante de Cabo San Lucas | VIDEO

Britney Spears está en México de vacaciones para celebrar que está soltera y se le vio disfrutando y bailando banda en un restaurante de Cabo San Lucas.

A través de su cuenta de Instagram, Britney Spears presumió su viaje a México y en una serie de videos se le puede ver cabalgando por el desierto mexicano, esto como parte de su tour de vacaciones.

Sin embargo, recientemente se le vio en un restaurante en Cabo San Lucas, haciendo sus bailes similares a los de TikTok, pero al ritmo de música de banda norteña.

En las imágenes se observa que la intérprete de “Stronger" viste un vestido rojo, botas blancas, lentes oscuros y tiene el cabello recogido.

La cantante está en una mesa bailando, mientras uno de sus guardaespaldas la está cuidando para que nadie se le acerque.

Más adelante en la grabación se ve que Britney se cambia de lugar en el restaurante y su guardaespaldas la sigue protegiendo, ya que había unos chicos alrededor de ella, parece que el elemento de seguridad les hace señas para que no se acerquen mucho a la cantante que alguna vez fue conocida como “La Princesa del Pop”.

Britney Spears se divorcia

La cantante tenía seis años de relación con su ex esposo Sam Asghari, sin embargo, apenas hace poco más de un año se casaron.

La artista y el empresario anunciaron recientemente su divorcio, luego de que ella viviera con él la liberación de la tutela de su papá y la pérdida de un bebé que esperaban con ansias.

“Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero... ¡No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie ¡¡¡Pero, sinceramente, no podía soportar más el dolor!!!” dijo la famosa.