Britney Spears habla de su divorcio con Sam Asghari en inquietante VIDEO: 'no podía soportar el dolor'

Este miércoles se dio a conocer que Britney Spears se estaba divorciando de su a hora ex esposo Sam Asghari tras 14 meses de matrimonio y ahora la famosa por fin rompió el silencio y habló de su separación en un duro mensaje que acompañó de un inquietante video.

Fue a través de su Instagram que Britney Spears compartió su versión respecto a la separación con su ex pareja, en el cual afirmó que "ya no podía soportar el dolor" de estar con dicha persona.

🚨TODO MAL🚨



Sam Asghari le pidió el divorcio a Britney Spears 😨

El pequeño detalle es que firmaron un acuerdo prenupcial para que ella se quede con su dinero y propiedades si esto llegaba a pasar, peeero... pic.twitter.com/cqzUiNv99U — Juanito Say (@JuanitoSay) August 17, 2023

“Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero... ¡No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie!”, inició la “princesa del pop en su mensaje”, el cual acompañó con un video de ella bailando en poca ropa y mirando fijamente a la cámara.

“¡¡¡Pero, sinceramente, no podía soportar más el dolor!!! De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes que derriten mi corazón de amigos y les agradezco!!!”, agregó la famosa.

Britney Spears afirmó que había “estado jugando a la fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos! Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades”.

Quisiera tener la fuerza que tiene Britney Spears, se divorcia y se pone a dar vueltas. pic.twitter.com/Aa3SeyKF2S — Josué TB. (@JosueeTb) August 19, 2023

Britney Spears agregó que se supone que las personas, haciendo referencia a la polémica con su padre, deberían ser amadas incondicionalmente y “no bajo condiciones, así que seré tan fuerte como pueda y daré lo mejor de mí! ¡Y en realidad lo estoy haciendo bastante bien! De todos modos, ¡que tengas un buen día y no te olvides de sonreír!”.

Britney Spears no dio detalles duros respecto su divorcio con su ahora ex esposo, pero los fans esperan que en los siguientes días se abra ante ellos y cuente más respecto a qué fue lo que pasó.