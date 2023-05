VIDEO. ¿Ricardo O'Farrill sigue en crisis? Se rapa y lo comparan con 'Britney Pelona'

Ricardo O’Farrill regresó a las redes sociales y aunque dijo que ya estaba bien tras haber sido internado en un clínica de rehabilitación sus fans no están convencidos de que el comediante se haya recuperado.

Ricardo O’Farrill ha hecho constantes lives en Instagram en los que ha preocupado a sus fans, en uno de los más recientes el comediante se ve un poco alterado y se rapó, primero se dejó el look como el protagonista de Taxi Driver. Posteriormente hizo otro live para quitarse el pelo completamente.

#NuevaFotoDePerfil

Como Travis Bicke y ahora si 7:05 rapado de rodilla. pic.twitter.com/LCjejgYTLU — Ricardo O’Farrill EL "Master Del Caos" 👐 (@richieofarrill_) May 17, 2023

Los usuarios de Internet consideran que Ricardo O’Farrill llegó al mismo punto que el de Britney Spears cuando se rapó y lo comparan con el memes de la cantante bautizado en Internet como “Britney Pelona”.

“Richie es nuestra Britney”, “Aplicaste un Britney pelona”, “Britney O'Farrill”, “Aplicando un Britney Spears pelona”, fueron algunos de los comentarios.

Ricardo O'Farrill se rapa Foto: Especial

Fans piden ayuda para Ricardo O’Farrill aseguran que tocó fondo

Los fans de Ricardo O’Farrill están preocupados por el comediante, aseguran que su comportamiento no es normal, porque además él había prometido hacer un detox de redes sociales sociales y ahora se la pasa transmitiendo por muchas horas consecutivas.

“Ya no es gracioso, es preocupante, pobre pana”, “Ya para Richie, esto ya no es normal”, “Ya déjate ayudar, estas en el fondo de la vida”, “Soy yo o este man ya se quedó arriba”, “Parece que tiene tantas voces en su cabeza y no puede parar de hablar”, Ayudenlo... ¿qué no lo ven? Está bien esquizofrenicote”, comentaron los cibernautas.

Otros de los fans de Ricardo aseguran que el comediante está pasando por un episodio maniaco y le piden a sus familiares llevarlo con su psiquiatra y no internarlo en una clínica de rehabilitación por sustancias.