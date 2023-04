Mau Nieto revela por qué corrió a Ricardo O'Farrill de su boda: 'Llegó con gente armada'

El comediante Mau Nieto rompió el silencio sobre lo que realmente ocurrió en su boda de la que corrieron a Ricardo O’Farrill.

Mau Nieto publicó un mensaje en redes sociales en el que contó desde su perspectiva cómo sucedieron los hechos.

Mau Nieto dice que Ricardo O'Farrill llegó en estado inconveniente y con gente armada

Aseguró que Ricardo O’Farrill llegó en estado inconveniente a la fiesta y después él fue el primero en insultar y agredir a la gente, incluso le aventó un cigarro de marihuana a Daniel Sosa.

“Richie fue invitado a la boda como todos los demás. Con todo el corazón, y ganas de vivir un gran momento. Llegó en un estado muy inconveniente, deplorable, no soy un experto, ni voy a afirmar que venía drogado, pero llegó muy agresivo y distinto al Richie que invitamos. Le aventó un porro prendido en la cara a Daniel Sosa, empezó a ofender a gente, lo sacaron”, se lee en el relato de Mau Nieto.

El comediante contó que Ricardo O’Farrill llegó al día siguiente a la tornaboda muy agresivo y con gente armada.

Al día siguiente llegó súper agresivo con personas armadas que contrató esa mañana, quiso entrar a la torna, empujó y lastimó a Samantha, mi Wedding Planner, ofendió a mi esposa por mensajes, me amenazó Mau Nieto

“Tengo un audio de 4:08 min que por respeto a él y su familia no voy a subir. Yo seguía pedo de la tremenda boda que fue, y le contesté. A mi esposa no se le insulta y no se le amenaza. Y a mí no me importa lo que dijo, sino cómo lo dijo. No es un santo”, señaló.

Asimismo, Mau Nieto dijo que discutió en privado con Richie, pero éste lo hizo público, mencionó que aunque ya no son amigos estará disponible para él cuando se recupere y salga de dónde sea que esté.

Sin embargo, el día de la boda se burló de Ricardo O’Farrill al repostear una foto de su perro en la boda y añadiendo el mensaje: “Mi perro si entró a la boda”.