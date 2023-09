¡Britney Spears está en México!; cabalga por el desierto y enloquece a los internautas

Britney Spears anunció hace apenas unas semanas su divorcio de Sam Asghari, luego de un año de matrimonio. La pareja se casó en junio de 2022 y se separó el pasado 16 de agosto, hecho que generó miles de reacciones entre los seguidores de la Princesa del Pop.

Fue la propia Britney Spears quien habló sobre su separación a través de Instagram: “Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero … ¡¡¡No estoy aquí para explicar por qué porque honestamente no es asunto de nadie!!!", escribió la cantante.

“¡¡¡Pero honestamente ya no podía soportar el dolor !!! De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes de amigos que derriten mi corazón y ¡¡¡se los agradezco!!!”, apuntó Speras, quien agregó: "He estado jugando fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y ¡creo que todos lo sabemos! Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero por alguna razón. ¡¡¡Siempre he tenido que ocultar mis debilidades!!!".

A pesar de su reciente separación, la cantante eligió un camino de tranquilidad y fue vista tomando unas vacaciones en México. Asimismo, a través de redes sociales compartió un nuevo tatuaje que se hizo en la espalda baja.

Fue el viernes pasado que la intérprete de "Toxic" compartió un video en el que se le puede ver con un top blanco con un estampado amarillo y con un short blanco. Y es que Spears se ha mostrado activa en sus redes sociales y ha compartido con sus seguidores un poco de sus vacaciones en México.

"¡¡¡Solo para que lo sepan, chicas!!! ¡¡¡No te define tu teléfono o rectángulo en tus manos!!! ¡¡¡Siempre es bueno parar y mirar alrededor para ver lo que está pasando!!! ¡¡¡Y siempre hay terapia!!!", escribió la Princesa del Pop en su cuenta de Instagram.

