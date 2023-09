Britney Spears hace peligroso baile con cuchillos y asusta a sus fans | VIDEO 

La cantante Britney Spears nuevamente vuelve a preocupar a sus fans por su salud mental, luego de que apareció en las redes sociales haciendo un peligroso baile de cuchillos.

La intérprete de “Baby one more time” publicó un breve video en el que aparece bailando pero sostiene un cuchillo en cada mano, la cantante no duda en armar una coreografía con los cuchillos.

La artista hace extraños movimientos con los cuchillos, por lo que sus fans se preocuparon por ella, sin embargo, Britney Spears aclaró que no eran armas de verdad, sino que eran de plásticos y todo esto porque ya va a ser Halloween y se está preparando para la festividad.

“Empecé a jugar en la cocina con cuchillos hoy ¡No te preocupes, no son cuchillos de verdad! ¡Halloween es pronto!”, escribió la cantante en el mensaje que acompaña al clip.

Así reaccionaron los fans de Britney Spears a video de cuchillos

Sin embargo, las redes sociales no dudaron en reaccionar al extraño baile de Britney Spears y hasta hicieron memes y la compararon con los Locos Addams, que en una de sus películas hacen un peligroso baile con cuchillos.

“Ya pero ¿Britney Spears como Harley Quinn en alguna película?”, “Los perros de Britney Spears están tan confundidos como el resto de nosotros”, “Cada vez que veo a la gente hablar de Britney Spears me da la impresión de que están a dos días de decir que someterla a tutela absoluta y forzarla a medicarse”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Desde hace meses Britney Spears publica extraños videos en redes sociales, antes del clip de los cuchillos publicó otras grabaciones en las que se le haciendo bailes de Pole Dance, muy atrevidos en diminutos trajes de baño.