Britney Spears explota tras rumores sobre su regreso a la música: "Nunca volveré"

Recientemente, los rumores sobre el regreso de Britney Spears a la industria musical se han acrecentado, lo cual no tiene nada contenta a la artista, quien negó todas estas suposiciones y señaló que su intención es no volver jamás a estar sobre un escenario interpretando sus canciones o nuevos temas, lo cual ha roto el corazón de sus miles de fanáticos alrededor del mundo.

En varios medios, se señaló que la artista se había puesto en contacto con personas como Charli XCX o Julia Michaels para escribir las nuevas canciones de su álbum, el cual habría llegado tras una década sin nuevos materiales. Una fuente confirmó a Page Six que el proyecto apenas iba tomando forma, por lo cual no habría ningún tema nuevo. Esto ha sido totalmente desmentido por la cantante.

Esto dijo Britney Spears sobre su regreso a la música

"Nunca regresaré a la industria musical"declaró Britney a través de un comunicado que emitió en su cuenta de Instagram "he escrito alrededor de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años" agregó. Aparentemente, la intérprete de "Baby, One More Time" es lo que se conoce como una "escritora fantasma"; es decir, que es poco probable que descubramos cuales son los temas que ha escrito, pues debe firmarlos bajo alguna especie de alias o con el nombre de otro artista.

Post de Britney Spears. Especial

¡Solo para que quede claro que la mayoría de las noticias son basura! Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum... ¡Nunca volveré a la industria de la música! ¡¡¡Cuando escribo, escribo por diversión o escribo para otras personas!!! Para aquellos de ustedes que han leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí Britney Spears via Instagram

La artista se mostró notablemente molesta en el texto debido a las suposiciones de algunos medios. También, señaló que era mentira que su reciente libro fue lanzado sin su consentimiento legal.

¿Cuándo dejó la música Britney Spears?

La cantante se alejó de los escenarios y las grabaciones musicales en 2019, en algo que descirbió como una huelga, puesto que no deseaba que su padre, Jamie Spears, se beneficiara más de las ventas, puesto que él tenia derecho a ls mismas al tener la tutela de la artista.

Después de que un juez de Los Ángeles pusiera fin a la tutela de 13 años en 2021, la cantante lanzó colaboraciones con Elton John con el tema "Hold Me Closer" y con Will.i.am con "Mind Your Business" en 2022 y 2023, respectivamente; sin embargo, parece que Britney ya no está interesada en hacer música bajo su nombre o de volver a los reflectores para cantar en estadios. Es así que el último álbum de la artista es el que lanzó en 2016 titulado Glory.