¿Es verdad que Britney Spears tuvo colapso mental y pelea con su novio Paul Soliz?

La cantante Britney Spears volvió a ser tendencia porque se difundieron unas imágenes de ella caminando descalza en la calle con poca ropa y acompañada de los servicios de emergencia, por lo que sus fans creen que tuvo un nuevo colapso mental como el que tuvo en 2007 cuando se rapó.

¿Qué le pasó a Britney Spears?

Según los comentarios de redes sociales Britney Spears habría tenido una pelea con su novio Paul Soliz, la cual se habría descontrolado y por eso llegaron los servicios de emergencia para ayudar a la cantante y que ese sería el motivo por el que tuvo un nuevo colapso emocional.

Sin embargo, la intérprete de “Oops I did it again” rompió el silencio y reveló qué fue lo que realmente le pasó y aseguró que se encuentra bien.

La cantante mencionó que lo único que le pasó es que se lesionó el tobillo, pero que fue su mamá quien llamó a los servicios de emergencia para, dijo, tenderle una trampa y que los medios la captaran descalza y generara polémica.

“¡Sé que mi madre estuvo involucrada! ¡No he hablado con ella en 6 meses y llamó justo después de que sucediera antes de que salieran las noticias! ¡¡¡Me tendieron una trampa igual que a ella hace mucho tiempo!!! ¡Ojalá tuviera abuelos! ¡No la soporto! Honestamente no me importa lo diré!!! ¡Este hombre es maravilloso! ¡¡¡Es como un padre para mí y me ayudó anoche!!! ¡¡¡Te adoro y te admiro señor Mathew!!!”, escribió la cantante.

Britney Spears señaló que un señor la ayudó y le agradeció y hasta puso una foto de él en su Instagram.

Además de que compartió varios videos de cómo le quedó el tobillo hinchado por haberse lesionado.

Los fans de la artista están preocupados y señalan que deben dejar Britney Spears ser feliz haciendo sus extraños bailes en su casa, los cuales comparte en su cuenta de Instagram.