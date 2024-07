Así fue el brutal accidente en el que murió el hermano de Yuri en la CDMX

Yuri es una de las famosas más queridas y polémicas de toda la farándula mexicana, condición por la cual su vida siempre está bajo los reflectores, en lo bueno y en lo malo… como aquella vez en la que su hermano murió de manera brutal en las calles de la Ciudad de México, hecho que cambió y marcó su vida para siempre.

Los lamentables hechos sucedieron en el lejano 15 de marzo de 2013, año en el que Yuri y su familia jamás volvieron a ser iguales. Ese año, su hermano, el doctor Carlos Valenzuela Canseco, perdió la vida a los 50 años de edad.

De acuerdo con los reportes, el hermano de Yuri, quien fue uno de los directivos de la empresa American Nutrition Life, fue arrollado mortalmente por una unidad del Metrobús, en Avenida de Los Insurgentes, casi esquina con la calle Hamburgo, en la colonia Juárez. Hasta la fecha se desconoce los detalles exactos de cómo fue que ocurrió el siniestro que marcó a la artista de por vida.

Los encargados de reconocer el cuerpo del hermano de Yuri fueron, Yamili Valenzuela, también hermana de la víctima y Rodrigo Espinoza, esposo de la famosa cantante.

Y justamente a unas calles del siniestro fue velado el doctor Carlos Valenzuela. La nota es recordada porque Yuri asistió a la funeraria en compañía de su hermana Yamili y de su madre, la señora Dulce Canseco, quien murió en 2015.

Yuri y su familia en el funeral de su hermano Cuartoscuro

Durante los servicios funerarios, Yuri recibió la visita de muchos amigos de la farándula, como Maribel Guardia y Lucía Méndez. Ese día la cantante veracruzana le dedicó unas palabras a la prensa de espectáculos, en la cual dio a conocer que ella y su familia le otorgaron el perdón al chofer que atropelló a su hermano.

“Mi hermanito ya está muerto, ya era su cita, yo no sé si él venía atravesando la calle y no se dio cuenta o si realmente le echaron el camión encima no lo sabemos… perdonamos a quien lo hizo o si el señor lo hizo sin querer, también nosotros somos gente de paz”, señaló Yuri con fortaleza.