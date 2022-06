BTS estrena "Yet To Come" ¿Qué dice en español?

Las ARMY están completamente enloquecidas y extasiadas, pues BTS por fin estrenó “Yet To Come”.

“Yet To Come” forma parte de “Proof”, el nuevo disco de BTS, el cual es antológico y tiene 35 canciones, entre las que destaca la nueva canción viral.

Presentaron #YetToCome y estaban vestidos de esta manera 😭 pic.twitter.com/H1OlYQOfMd — cat ‎₊ ࣪⊹🍓🐰 Proof (@vminiecats) June 10, 2022

“Yet to come” forma parte del disco 1 de “Proof”, y el video de la canción muestra a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y JungKook haciendo una serie de referencias que las ARMY identificarán.

La canción describe el futuro que los BTS desean hacer realidad en su carrera como grupo e incluso como solistas.

¿Qué dice “Yet To Come” de BTS en español?

Honestamente, ¿no fue lo mejor?

Porque solo quiero pasar a lo que vendrá

Recordando ligeramente

Todos nuestros días pasados

Han sido tan hermosos

Sí, sinceramente el pasado fue lo mejor

Pero mi mejor momento es el que está por venir

No estoy jugando, no, estoy seguro

Dirigiéndome hacia ese día

En que me quede sin aliento



Tú y yo

El mejor momento aún está por venir

El momento aún está por venir, sí

No estoy seguro cuando empezó

Pero dicen que somo los mejores

Lleno de todos estos nombres desconocidos

Que ahora todos ellos se sienten pesados

Nosotros solo amábamos la música

Solo corríamos viendo hacia adelante

Prometemos que volveremos por más



En algún lugar, en lo profundo de mi corazón

Aún vive un niño

Mi momento aún está por venir

Aún por venir



(¿Tienes algún sueño?)

(¿Qué es lo que hay al final del camino?)

El momento aún está por venir, sí

(En el silencio de la noche)

(No dejaremos de movernos)

Aún por venir

(Vamos a tocar el cielo)

(Hasta antes del día en que muramos)

El momento aún está por venir, sí

(Este es sólo el comienzo)

(Lo mejor está por venir)



Ese incómodo título que nos dieron un día

Todavía nos sentimos avergonzados de ser llamados los mejores

Sabes, yo, yo, solamente amo la música

Nada ha cambiado desde entonces

Si decimos que nada ha cambiado, probablemente

Dirás que todo es una mentira, sí

Hubieron muchos cambios, pero...

Pero sigo siendo la misma persona

Es solo un nuevo capítulo

Cada momento es mi nuevo mejor momento

Es como si tuviera trece años otra vez

Escupiendo versos como lo hacía en ese entonces



Todavía me queda mucho que aprender

Mi vida, tiene mucho por cumplir

Si me preguntas el porqué

No se trata de eso

Las expectativas del mundo

No se trata de eso

El paso para ser el mejor

(No se trata de eso)

Coronas y flores, innumerables trofeos

(No se trata de eso)

Sueña y espera y sigue adelante

(Estamos al tanto de todo)

He vuelto al punto de partida luego de hacer un largo giro

Volviendo al inicio



En algún lugar en lo profundo de mi corazón

Aún vive un niño

Mi momento aún está por venir

Aún por venir



(Vamos a tocar el cielo)

(Hasta el día antes de morir)

Mi momento aún está por venir

(Este es sólo el comienzo)

(Lo mejor está por venir)



Así que, honestamente, ¿no fue lo mejor?

Porque solo quiero pasar a lo siguiente

Recordando lo deslumbrante

Los recuerdos son tan hermosos

Sí, sinceramente el pasado fue el mejor

Pero mi mejor momento es el que está por venir

No estoy jugando, no, estoy seguro

Dirigiéndome hacia el día

En que me quede sin aliento

Tú y yo

El mejor momento aún está por venir