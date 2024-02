Buika rinde tributo al romanticismo musical

En el marco de la sexta edición de Tiempo de Mujeres: Festival por la Igualdad, organizado por la Secretaría de Cultura capitalina, llega al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris la voz de Buika, quien regresa a nuestro país con una propuesta sonora desbordada de romanticismo musical en un despliegue por el cancionero mexicano y un especial homenaje al legendario trío Los Panchos.

Dos conciertos —próximos sábado 2 de marzo y domingo 3 de marzo— de una virtuosa intérprete de prestigio internacional, quien se ha destacado por la diversidad de géneros que la identifican: jazz, soul, reggae, folk, afro-pop, flamenco, copla ibérica, bolero y ranchera. “Vengo con todo el fervor de siempre porque soy la hija adoptiva más consentida de México”, expresó ayer en conferencia de prensa en el recinto de Donceles la ganadora del Grammy en 2009 por el álbum El último trago, que realizó con el pianista cubano Chucho Valdés.

Veinte años de trayectoria que la avalan como una de las más trascendentes voces de los espacios musicales hispánicos. “Quiero cantarle a México y homenajear a sus grandes compositores: José Alfredo (Jiménez), (Armando) Manzanero, (Agustín) Lara, Consuelo Velázquez y Vicente Garrido, entre otros. Temas que forman parte del repertorio de Los Panchos desde arreglos orquestales muy sugerentes. Estoy segura de que será una velada memorable”, abundó quien ha sido comparada con Chavela Vargas, Nina Simone o Cesaria Evora.

La música mexicana no es de los mexicanos, es un regalo de este maravilloso país al mundo. Desde niña la vengo disfrutando, está en mis entrañas

Buika, Cantante

Ha colaborado con el guitarrista Carlos Santana, el cantante galo Charles Aznavour, el guitarrista de jazz Pat Metheny, el pianista de jazz Chick Corea o con la ejecutante de sitar y vocalista Anoushka Shankar. “Trabajar con Buika es una experiencia única. Ella es un torbellino de fragores imparables, olas encrespadas de un mar frenético y tierno”, ha dicho el pianista Chucho Valdés.

Buika se presenta esta vez con una agrupación conformada por piano, trompeta, trombón, bajo, batería y dos coristas. La fusión en un tejido de mixtura prosódica que patentiza modulaciones extraordinarias y conmovedoras: nadie puede soslayar sus vigores en un diálogo con el público de catarsis espontánea y confesiones sentimentales enraizadas en lo más auténtico de la naturaleza humana.

“La música mexicana no es de los mexicanos, es un regalo de este maravilloso país al mundo. Desde niña la vengo disfrutando, está en mis entrañas. Cuando grabé en 2003 el bolero ‘Adoro’, del querido Manzanero con la Orquesta de Minería dentro de la producción Olé México, corroboré mis pasiones por esta tierra de un cielo de transparencia única. Me voy a recorrer varias ciudades con este concierto, quiero que me disfruten, que me amen, quiero darlo todo, vengo dispuesta a todo”, concluyó la vocalista de algunas de las canciones de la cinta La piel que habito, del español Pedro Almodóvar.