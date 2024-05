Para Bunbury fue traumático pensar en no volver a los escenarios

Hace dos años el cantante español Enrique Bunbury se vio obligado a cancelar sus shows de manera inesperada por problemas de salud, un momento que fue traumático ante la posibilidad de no volver nunca más a los escenarios, confesó.

“Pensar que nunca más podría subirme a un escenario fue una experiencia ciertamente traumática, durante un año y medio estuve pensando que ése era el final de mi carrera encima de los escenarios, pensaba en que tendría que plantearme otras posibilidades como sólo dedicarme a escribir y componer o a hacer música para películas, pero encontramos la respuesta y me he podido volver a subir a un escenario con mucha cautela, pero todavía no sé si en algún momento volveré a hacer giras, sólo sé qué conciertos me apetece hacer por el momento”, dijo Bunbury en su reciente visita a México, donde estará de vuelta para dar dos presentaciones, una el 8 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital del país y otra el 12 de ese mismo mes en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara, Jalisco.

El vocalista señaló que este regreso le resulta emocionante porque después de lo que le pasó y replantear cómo sería volver a los conciertos, ha vivido experiencias emocionantes.

“Después de lo que me ocurrió cuando tuvimos que parar la gira, acabamos descubriendo que tenía un problema con una sustancia química que se llama glicol y que se usa en la mayoría de los humos que se sueltan en los escenarios durante los conciertos, así que hemos eliminado el humo de mis presentaciones e hicimos la prueba de esto en los cinco shows de diciembre en Sudamérica, fueron muy emocionales, fue fantástico ver que salían bien, no tengo ningún problema en cantar ninguna canción”, dijo sobre su actual estado de salud el rockero, quien en hace un año lanzó Greta Garbo.

Bunbury ha visitado nuestro país desde sus épocas como líder de Héroes del Silencio y su memoria está llena de buenas experiencias acerca de las veces que ha interpretado su música aquí. “No recuerdo muy bien los primeros conciertos que di en México, pero me acuerdo de los años 90 con Héroes cuando tocamos en todos los clubes conocidos del Distrito Federal y luego en lugares más grandes como el Teatro Metropólitan”, rememoró.

“Recuerdo los conciertos en los años 90 y un concierto sin teléfonos entre el público era gloria pura, quienes no hayan estado en conciertos en los 90 no tienen ni idea de lo que era un concierto que verdaderamente podía disfrutarse, era una belleza ver al público entregado a la escucha y al disfrute de la música sin tener que preocuparse de grabar para enseñárselo a alguien o grabar para subirlo a Internet o grabar para nada, si pudiera hacer que volviéramos a tener conciertos de esa manera lo haría inmediatamente”, señaló.

Sobre México, país al que ha regresado en diversas ocasiones, Bunbury lo consideró su segundo hogar.

“Considero a México como mi segunda casa, es un lugar donde he vivido infinidad de situaciones que me han marcado como persona y artista, además he tenido la fortuna de tocar en muchos lugares de este país, he tocado en escenarios grandes y pequeños en esta ciudad (CDMX) y en toda la República Mexicana”, compartió el músico, dejando claro que siente una conexión muy especial con México.

“Siempre he sido muy bien recibido por el público mexicano y siempre es un placer volver a aquí, para mí es un gusto tener este reencuentro y espero que tengan las mismas ganas que yo de que lleguen mis siguientes conciertos aquí porque para mí van a ser muy emocionantes, el espec-

táculo que verán en Ciudad de México y Guadalajara es totalmente nuevo y no tiene nada que ver con la gira pasada que tuvimos que cortar, a esta nueva gira le estamos dando un carácter muy especial porque es mi vuelta a los escenarios con un nuevo disco y un nuevo repertorio seleccionado”, expresó el músico y compositor español.