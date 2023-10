Camila Valero, hermana de Michelle Salas, la estrella en 'Pacto de silencio' de Netflix

Camila Valero, hermana de Michelle Salas, debuta como protagonista en la nueva serie de Netflix "Pato de Silencio". La historia sigue a Brenda, una joven y exitosa influencer que no enfrentó una infancia precisamente tranquila.

La joven actriz se enfrenta a su primer rol estelar, el cual es muy complejo, pues le permite abordar diversas emociones en torno al objetivo que el personaje tiene desde un principio.

Brenda, motivada por el abandono que sufrió de pequeña, decide emprender una peligrosa venganza e infiltrarse en la vida de cuatro mujeres para encontrar a la madre que la abandonó al nacer.

“Yo insistía mucho en llevar a Brenda hacia un lado más sensible, más vulnerable. Tengo un carácter muy fuerte que he aprendido a controlar y a esconderlo, me he vuelto una persona más suave. Con Brenda tuve que sacar ese carácter fuerte que quizá tengo hasta castigado”, expresó la actriz mexicana, hermana de Michelle Salas.

“Pacto de silencio” es de los estrenos de octubre más destacados dentro de la plataforma, que cuenta con una de las producciones regionales más sobresalientes, marcando la pauta y las tendencias a nivel global.

El elenco de la serie lo completan actores reconocidos por su trayectoria televisiva, como Adriana Louvier (La mujer del diablo), Kika Edgar (La reina del sur), Marimar Vega (Dra. Lucía), Litzy (Señora Acero), José Manuel Rincón (Donde hubo fuego), Martín Barba (Supertitlán), Rodolfo Salas (Perfil falso), Rubén Zamora (Los simuladores) y Chantal Andere (Destilando amor).

Pacto de silencio fue creada por José Vicente Spataro, también escritor de telenovelas como "Relaciones peligrosas" y "Santa diabla". En la dirección se encuentra Carlos Villegas Rosales y en los guiones participan Gennys Pérez, Miguel Ferrari y Yutzil Martínez S.

La historia apuesta por un melodrama relativamente clásico al que se le añaden toques de suspenso. El pasado es una parte importante de la trama y son sus consecuencias las que se exploran gracias a varios personajes.

DGC