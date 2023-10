Will Smith rompe el silencio ante declaraciones de su esposa; 'una especie de ceguera emocional'

El mundo de la farándula internacional estalló luego de las polémicas declaraciones de Jada Pinkett Smith , quien reveló a una popular revista que desde hace siete años está separa de Will Smith, pero que no se han divorciado formalmente.

En entrevista con NBC News, Jada Pinkett reveló que tiene más de siete años de no ser pareja de Will Smith, pero que oficialmente no se han divorciado. Estas declaraciones fueron pronunciadas por la famosa en un adelanto de la entrevista que le hizo la periodista Hoda Kotb, misma en la que explicó que no se había hecho pública su separación porque no estaban "listos todavía".

Los medios de comunicación se asombraron de la noticia, pues por muchos años la pareja aparento ser una de las más sólidas del mundo del espectáculo. Asimismo, recientemente atravesaron una complicada situación durante la entrega de los premios Oscars.

Will Smith se levantó de su asiento y soltó una tremenda bofetada al comediante Chris Rock, quien hizo una broma de mal gusto sobre la esposa del protagonista de "Hombres de Negro".

Will Smith responde a la polémica

En medio de toda esta polémica, el prestigiado diario The New York Times aseguró que recibió un correo por parte de Will Smith en el que hace un profundo comentario sobre su relación con Jada Pinkett: "Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, se produce una especie de ceguera emocional y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles", dice el texto.

¿Qué dijo Jada Pinkett Smith?

Jada Pinkett contó que su matrimonio con Will Smith se rompió debido a “muchas cosas”: "Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo", remarcó.

"Creo que ambos todavía estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona", añadió reflexiva y aparentemente aprendiendo a soltar.

Sumado a la entrevista, Jada Pinkett también lazará el 17 de octubre su libro de memorias “Worthy”, en el que hablará a detalle del penoso episodio que protagonizó Will Smith en los Oscar de 2022.

