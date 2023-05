Cannes defiende a Johnny Depp y niega proteger a abusadores

El Festival de Cine de Cannes inicia hoy en medio de una polémica que hizo que el director del encuentro, Thierry Fremaux, defendiera la presencia de Johnny Depp y negara que se protege a abusadores como aseguró la actriz Adele Haenel, quien el año pasado se retiró del cine como una manera de protesta contra la industria de Francia.

Johnny Depp protagoniza la cinta Jeanne du Barry, con la que inaugura el festival y supone el regreso del protagonista de Piratas del Caribe a la pantalla grande tras el controversial juicio contra su exesposa Amber Heard.

“Si a Johnny Depp se le hubiera prohibido actuar en una película, o si la película hubiera sido prohibida, sería otro asunto. Pero nada de eso ha sucedido. Nadie protestó por ver a Depp en una película francesa. La controversia surgió cuando se anunció la película en Cannes. Lo entiendo porque somos un foco de atención y bien está que el festival sirva a discutir de cuestiones ajenas al cine”, afirmó ayer durante un encuentro con periodistas.

Acerca de las declaraciones de Haenel, quien afirmó que “Cannes parece dispuesto a cualquier cosa por defender a violadores”, aludiendo a Roman Polanski y Gerard Depardieu; Fremaux dijo que no se protegía a abusadores.

“Ella no pensó eso cuando vino a Ca-nnes a menos que sufriera una disonancia cognitiva. La gente utiliza Cannes para hablar de ciertos temas y es normal porque les damos una plataforma. Pero si piensas que es un festival de violadores, no estarías aquí escuchándome, no te estarías quejando de que no puedes conseguir boletos para entrar a las funciones”, apuntó.

El festival de Cannes, que tendrá lugar hasta el 27 de mayo, contará con dos premiers que están entre las más esperadas, la película épica de la década de 1920 de Martin Scorsese, situada en una reserva indígena Osage, Asesinos de la luna de flores, con los consagrados actores Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, e Indiana Jones y el Dial del Destino, de James Mangold, protagonizada por Harrison Ford en su última interpretación como el personaje.

Ford, quien será una de las estrellas principales del festival, será honrado con la Palma de Oro, junto con Michael Douglas, por su destacada trayectoria en el séptimo arte.

Récord para las cineastas

Este año, 21 películas compiten por la Palma de Oro, que será decidida por un jurado encabezado por el ganador del año pasado, el escritor y director sueco Ruben Östlund. Siete están dirigidas por mujeres, un nuevo récord para Cannes en sus casi ocho décadas de existencia. Entre las más esperadas se encuentra La Chimera, de la cineasta italiana Alice Rohrwacher, protagonizada por Josh O’Connor e Isabella Rossellini.

Autores y famosos

Como de costumbre en Cannes, la selección en competencia de este año incluye a muchos pesos pesados, entre éstos, Hirokazu Kore-eda (Monster), Wim Wenders (Perfect Days), Nuri Bilge Ceylan (About Dry Grasses), Ken Loach (The Old Oak) y Nanny Moretti ().

The Zone of Interest, de Jonathan Glazer, es una de las más esperadas del festival. Es su primer filme desde Bajo la piel (2013). Pedro Almodóvar estrenará el corto Extraña forma de vida, con Pedro Pascal y Ethan Hawke. Wes Anderson, flanqueado por otro elenco estelar, estrenará Asteroid City.

Steve McQueen, el cineasta de 12 años esclavo, estrenará el largometraje más largo que se proyecta en Cannes y una de las más estimulantes. Occupied City, que hizo con su esposa, la autora holandesa Bianca Stigter, es un documental de más de cuatro horas que combina la narración que detalla incidentes violentos en Ámsterdam durante la ocupación nazi con imágenes actuales de esos lugares.