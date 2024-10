Captan a Diego Boneta discutiendo con Renata Notni durante concierto de Alejandro Fernández | VIDEO

En redes sociales, se ha viralizado el video de la intensa pelea entre Renata Notni y Diego Boneta. La pareja lleva siendo pareja durante tres años, pero desde hace unas semanas, su relación está en el ojo público por momentos que se han viralizado en redes sociales.

Fue a finales de agosto que Diego Boneta fue duramente criticado por hacerle una broma pesada a su novia, Renata Notni, al hacerle comer un cangrejo vivo en la celebración de su tercer aniversario, lo cual provocó la molestia de los Internautas,

Ahora, la pareja vuelve a protagonizar el escándalo en redes sociales por un momento que se ha hecho viral, en el que podemos ver a la pareja discutir, algo que no es usual ver en cámaras, ya que actualmente ese tipo de cosas pueden pasar desapercibidas en redes sociales.

Captan a Diego Boneta peleando con Renata Notni

En redes sociales, se han viralizado un par de videos en los que podemos ver la interacción entre Renata Notni y Diego Boneta, donde son las mujeres que graban el momento, quienes reprueban por completo la situación.

En un primer video, quien graba menciona "tiene al hombre más guapo, hermoso, a su lado, pero el vato no la pela para nada. ¡Ay no, qué aburrido!", dice la chica que graba mientras enfoca cómo Boneta no mira a su pareja a pesar de que ella le habla.

Al final del video, se puede ver cómo Notni mueve la cabeza mientras habla, visiblemente molesta. En otro de los videos, se les capta en el momento justo donde están peleando. Ella se muestra enojada y él bebe mientras conversan.

Captan a Renata Notni y a Diego Boneta discutiendo durante un concierto de Alejandro Fernández. pic.twitter.com/EXDRMorHJm — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 28, 2024

"Se la vivieron peleando", asegura quien graba mientras enfoca a la pareja que pelea, "ay está tomando (Boneta), está enojada (Notni)", explica antes de decir que sería mejor que disfrutaran del show en lugar de discutir en primera fila del concierto de Alejandro Fernández.

En su mayoría, los usuarios en redes sociales defienden a Diego Boneta y Renata Notni, al destacar que es normal que en las relaciones existan disgustos y que no por esto hay que exponer a todas las personas que tengan una discusión en algún evento.

"Qué estrés no poder discutir solo porque son famosos", "se atacan como si ninguno de nosotros hubiéramos tenido malos entendidos con nuestra pareja", "ellos también son seres humanos" y "¿a poco no saben que las parejas discuten?", son algunos de los comentarios en redes sociales al respecto.