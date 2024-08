Cardi B anuncia que está embarazada y le pide el divorcio a Offset: '¡cada final viene un nuevo comienzo!'

Cardi B está cerrando ciclos e iniciando nuevos simultáneamente, pues la famosa cantante anunció que está embarazada… a unas horas de haberle pedido el divorcio a su esposo Offset.

Fue a través de su Instagram que Cardi B dio a conocer la noticia de su útero gestante, órgano donde se cocina su tercer bebé, mediante una serie de espectaculares fotos que acompañó con un contundente mensaje.

“Con cada final viene un nuevo comienzo! ¡Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada contigo, me trajiste más amor, más vida y, sobre todo, renovado mi poder! ¡Me recordó que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! ¡Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, lo que me empujaste a hacer!”, señaló.

Cardi B anunció esto a tan sólo unas horas de que se confirmara que le solicitó el divorcio a Offset. Aunque la cantante no ha revelado detalles al respecto, su representante negó en entrevista para la revista People que el motivo fuera una infidelidad.

“Se han distanciado, eso la ha llevado a tomar la decisión más que cualquier otra cosa. Es algo que quiere hacer (…) El distanciamiento se ha ido haciendo más fuete con el tiempo. Se ha convertido en algo inevitable. Ella quiere pasar página en su vida, sin peleas ni dramas, quiere que todo sea pacífico”, dijo una fuente cercana a Page Six.

Cabe recordar que desde que Cardi B y Offset iniciaron su romance en 2017, la relación ha estado envuelta en la polémica debido a que presuntamente él le fue infiel a Cardi B. Además, en diciembre ella ya daba señales de conflictos en su matrimonio con lo que algunos fans tomaron como indirectas: "Tenemos que trabajar en nuestras mierdas, tenemos que trabajar en nuestra comunicación, hay cosas que él tiene que trabajar, hay cosas que yo tengo que trabajar", dijo.