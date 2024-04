Cardi B se ofende porque le dicen que es mexicana y desata polémica | VIDEO

La cantante Cardi B se enojó y desató la polémica porque se enojó durante una transmisión en vivo que hizo en su TikTok, porque un usuario le dijo que si era mexicana.

La rapera se molestó y dijo que se sentía ofendida porque la habían llamado mexicana: “Me siento ofendida que la gente me diga mexicana y esas cosas porque no soy mexicana. No soy mexicana”, mencionó.

La cantante mencionó que ella no es la única, sino que otras personas también se molestan cuando las cambian de nacionalidad.

“Llama ghanés a un nigeriano, llama jamaicano a un haitiano, llama haitiano a un jamaicano y dime cómo se sentirán”, comentó la artista originaria de Nueva York.

Sin embargo, Cardi B tienes ascendencia Dominicana, pues su papá es de República Dominicana “Mis nacionalidades no tienen la misma cultura que la mexicana. Claro que hablamos el mismo idioma, pero tenemos diferentes dialectos. No comemos la misma comida”, dijo.

La rapera señaló que los comentarios solo los hacen para hacerla enojar: “No solo me llaman mexicana, sino que me dicen sucia mexicana. Así que es obvio que me voy a defender. No van a borrar mi nacionalidad dominicana”.

Cardi B se ha mostrado en algunas publicaciones feliz de sus raíces latinas, ha cantado en español en sus lives y ha cautivado a los fans con la forma en la que habla español, incluso cantó con Shakira en español en su reciente canción llamada “La puntería”, por lo que los fans quedaron sorprendidos cuando ella se molestó porque le dijeron que era mexicana.