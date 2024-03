Carín León cantará en show de The Rolling Stones ¿Cuándo es el concierto?

La música regional mexicana está trascendiendo de forma impactante y es que Carín León será el invitado especial de uno de los conciertos de The Rolling Stones, en la más reciente gira de sus majestades satánicas en Estados Unidos.

El cantante mexicano publicó el anuncio de su colaboración con The Rolling Stones, ya que él será el telonero del concierto de los legendarios músicos en Glendale, Arizona.

De acuerdo con la información del cartel, el concierto de The Rolling Stones en el que va a cantar Carín León será el próximo 7 de mayo en el State Farm Stadium.

El músico de regional mexicano está muy emocionado y así lo dejó ver en la publicación que hizo para anunciar su participación en el show. “Esta es una de esas cosas con las que uno sueña de morrito… Gracias @therollingstones. Nos vemos este 7 de Mayo”, escribió el artista.

Otros mexicanos que han abierto conciertos de The Rolling Stones

Los legendarios músicos de The Rolling Stones se han presentado en varias ocasiones en México y sus shows los han abiertos artistas mexicanos, sin embargo, esta es la primera vez que un mexicano es el telonero de sus majestades satánicas, pero en Estados Unidos.

La primera vez que la banda que interpreta el tema “(I Can't Get No) Satisfaction”, vino a México por primera vez en enero de 1995 con la gira Voodoo Lounge, en una serie de shows que fueron abiertos por Caifanes.

Después, llegó el turno del Tri y Alex Lora, quienes abrieron los shows en 1998, el propio Alex Lora contó que su banda tocó una canción de los Rolling Stones mientras abrían el espectáculo, por lo que los músicos que interpretan “Gimme shelter”, le pidieron a Lora que no tocara nada ellos.

Luego The Rolling Stones vinieron a México en 2006 y los teloneros fueron Fobia y Alejandra Guzmán y para el 2016 regresaron y ahora le tocó a Little Jesus ser el abridor de los shows.