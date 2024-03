Carin León responde a quienes lo critican por consumir 'perico': 'Desde morro me gustó el desmadre'

Carin León fue cancelado hace unos días por decir a medio concierto que se le antojaba un pasón de perico. Ante ello, el cantante justificó su amor por el polvo blanco y otros estupefacientes, emitiéndole una dura respuesta a sus detractores.

Fue durante su concierto en Hermosillo, Sonora, donde Carin León pronunció sus criticadas palabras, con las que además afirmó que es una costumbre muy normal en dicha ciudad inhalar el talco del diablo.

“Con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es, como buen hermosillense. A quién no le guste es su problema, no el mío. Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera. Se me antoja echarme un bote y un perico drive thru”, dijo el entusiasta de la cocaína.

De inmediato, la gente lo “funó” y le dedicó comentarios como: “Tache, no fue bueno este comentario es. Un gran artista”, “Que decepcionada me dio, fomentando la porquería”, “No se debe fomentar el uso de drogas” y “Que lastima de artista fomentando lo que destruye al ser humano”.

En respuesta a toda la gente, Carin León sacó una canción con la que afirma que no es un ejemplo a seguir… ni un maestro del marketing, pues los fans la han criticado por “ardida”, “inmadura” y que romantiza la mediocridad por su letra.

La canción en cuestión se llama “Cuando la vida se traba”, título que los fans especulan es una referencia a cuando se le traba la mandíbula al consumir su deseado perico. Te dejamos la letra para que juzgues la lírica de Carin León.

Letra de “Cuando la vida se traba” de Carin León

Soy el que le sacó canas a mami

El que siempre soñó con tener lana

Desde una edad temprana siempre tuve esa ambición

Soy el dolor de cabeza de las suegras

De la familia soy la oveja negra

De chamaco siempre di problemas y preocupación

Fui un grosero pero tuve educación

A la escuela solo iba por la linda del salón

Hubo una que me falló, desde ahí soy un cabrón

Solamente porque mami me enseñó a pedir perdón.

Que me disculpe a la que ofendí por salir mujeriego

Desde morro me gustó el desmadre, así soy no lo niego

El que tiene derecho a juzgarme lo veo después en el cementerio

Mientras tanto, mientras la vida sea traba

Me la tomo en serio

No vine a ser ejemplo a seguir