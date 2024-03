Daniela Perea, la darks de 'Vecinos', ocultó su embarazo y revela que ya es mamá

Daniela Perea, actriz famosa por interpretar a Alejandra López, la darks de “vecinos” sorprendió a sus más de 250 mil fans en sus redes sociales, pues anunció que ya es mamá, lo cual agarró a todo el mundo “en curva”, pues la famosa ocultó su embarazo y nadie sabía que estaba en cinta.

Fue a través de sus redes sociales que Daniela Perea decidió compartirle al mundo la existencia de su bebé, a través de una serie de fotografías en las que presumió a su bendición, en las que además vio por la integridad de la misma, pues le censuró el rostro en las imágenes.

Junto a las fotos, la actriz de “Vecinos” le dedicó un emotivo mensaje a su hijo, al cual le puso un nombre whitexican genérico: Matías. Pese a la manera en la que lo bautizó, Perea afirmó que su primogénito es una bendición en su vida.

“Hoy por fin puedo compartirles que, desde hace un tiempo ya, me he convertido en Mamá. Les comparto estos instantes donde estoy con mi hijo Silvio Matías”, inició.

“Matías, precioso ser de enormes ojos, en donde vive tanta belleza que me hace descreer de mi fortuna, fortuna de perderme en ellos, de vivir con ellos, de aliviar su llanto, de provocar su risa, de acurrucarme en su bostezo, de arrullar su sueño”, añadió la actriz.

"Fortuna de que sus ojos me miran un dame, me miran un juega, me miran un cárgame, me miran un báñame, me miran un abrázame, me miran un arrúllame, me miran un acompáñame, me miran un alíviame, me miran mía, me miran madre. Gracias hijo por mirarme como nadie más lo hará jamás. Te amo, te amare y después te amare”, abundó Daniela Perea.

Como era de esperarse, sus fans le dedicaron a Daniela Perea una serie de felicitaciones, y entre ellos destacaron sus compañeros de “Vecinos”… a excepción de Octavio Ocaña, por obvias razones.

"De parte de toda la producción te deseamos muchas Felicidades Dany, ¡qué alegría! Bienvenido Vecinito, Silvio Matías", le dijo la producción; y "Todo el amor del mundo para Silvio y para ti, disfruta esta nueva etapa, te quiero, Dany!!", le escribió la actriz Macaria, quien interpreta a Magda, por ejemplo.