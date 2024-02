El influencer Chaparro Chuacheneger ya es papá y presume a su bebé en redes ¿Igualito a él?

El influencer Chaparro Chuacheneger, quien se hizo famoso en las redes sociales por su peculiar corte de cabello y por sus videos de comedia, compartió con sus seguidores que ahora vive una nueva etapa de vida pues se acaba de convertir en papá.

A través de su perfil en redes sociales, el tiktoker compartió un video en el que aparece cargando a su hijo en el hospital y le da besito en la cabeza, mientras lo sostiene y se observa que el influencer está conteniendo las lágrimas de la emoción.

En otro video que subió a su cuenta de Facebook, el tiktoker señaló que está muy feliz por haber cumplido su sueño de ser padre.

“Amigos, les quiero decir que me siento el hombre más feliz del mundo, porque por fin tengo a mi bebé. Que felicidad tengo, siento algo bien bonito aquí por dentro en mi pecho y cada vez que lo miro me dan muchas ganas de abrazarlo y de besarlo”, dijo el influencer, quien después procedió a cantar su propia versión del clásico tema “What’s Up” de 4 Non Blondes.

El Chaparro Chuacheneger recibió cientos de comentarios de sus fans, quienes le mandaron mensajes de apoyo y felicitación por el nuevo bebé.

“Muchas felicidades chaparro disfruta mucho tu bebé y bendiciones para tu familia”, “Felicidades amigo que Dios te siga bendiciendo”, “Chapaprrroo feliz por ti... disfruta esa felicidad y que vengan muchas más”, “Es verdad el ser madre o padre es una sensación bellísima en el pecho, esa felicidad se refleja en la cara, los ojos”, fueron algunos de los mensajes que recibió el creador de contenido.

Chaparro Chuacheneger presume a su hijo foto. FB

¿Quién es Paola, la esposa de Chaparro Chuacheneger?

La esposa de Chaparro Chuacheneger se llama Paola, a quien el tiktoker mencionaba en sus videos, hasta que en una ocasión la presentó y aseguró que era el amo de su vida.

Se trata de mujer muy joven de cabello oscuro y ella fue con quien el creador de contenido se convirtió en padre.