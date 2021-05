Carlos Rivera hace “doctorado en música” con el disco Leyendas

El cantante mexicano Carlos Rivera considera que su disco Leyendas fue como hacer un “doctorado en música”, pues reúne a 14 grandes cantantes y compositores que han sido parte importante, tanto en su vida como en su carrera, como Armando Manzanero, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal y José José.

“Es como hacer un doctorado en la música. Es el proyecto más importante de mi carrera hasta ahora, porque juntar a estos artistas extraordinarios, que hayan aceptado cantar conmigo para mí es un regalo. Lo hice para unir a las familias, para que la música que está en nuestro ADN vuelva a sonar en las nuevas generaciones”, señaló ayer Carlos Rivera, en conferencia de prensa virtual, desde el Auditorio Nacional.

Para la realización de Leyendas (Sony Music, 2021), que se lanzará el próximo viernes de manera digital y física, el intérprete de “Si te vas” tocó puertas con los cantantes que conforman el disco y en el caso de los que ya habían fallecido como Juan Gabriel, Luis Eduardo Aute, José José y Rocío Dúrcal, pidió permisos a los herederos para poder conjuntar su voz con la de los vocalistas.

“Me moría de ganas por cantar y conocerlos; mi cara grabando con ellos lo dice todo, son de los días más felices de mi vida con El Puma, Raphael, Gloria Estefan… Es un disco que yo propuse, fue ir a tocar la puerta y que ellos dijeran sí; hacer esto no es nada fácil, muchos lo quisieran realizar, pero falta que te digan que sí, por eso una de las cosas que más le agradezco a Dios y a la vida es que ellos me abrazaran de la manera en que lo hicieron, no hay uno solo que no haya hecho este dueto con cariño y amor, creo que esto es lo más bonito y es recíproco”, comentó emocionado Rivera.

El primer artista que aceptó colaborar con el cantante tlaxcalteca fue Armando Manzanero y fue uno de los últimos trabajos del compositor antes de fallecer por complicaciones de Covid-19.

“A los pocos días me dijo ‘ya tengo la canción, vamos por comida yucateca’, me duele no haber hecho esa comida como lo habíamos planeado. Convivimos mucho y el cariño con el que hizo esta colaboración no tengo como agradecerlo, fue un tributo en vida. Cuando los artistas ya no están todos quieren homenajearles, pero cuando están aquí es cuando hay que ponerlos en ese lugar que se merecen, quise hacerlo en un momento en que mi carrera me lo permite. Es una de las últimas grabaciones del maestro Manzanero, el público va a poder conocer el video y música como preámbulo al lanzamiento del disco”, compartió Carlos Rivera.

Debido a la pandemia, con Omara Portuondo y Roberto Carlos no pudo grabar de manera física, sino a distancia. “Con Roberto Carlos elegimos ‘Un millón de amigos’, que viene muy bien en momentos como éste; es una de las colaboraciones más grandes del disco porque el maestro no tiene tantos duetos, me siento honrado de que haya aceptado.

“No pude estar físicamente grabando con él ni con Omara Portuondo, con quien hice ‘Lágrimas negras’, una de las joyas de este disco, es una canción icónica de la música cubana”, resaltó.

Detalló que en el caso del dúo con José José eligió la canción “Amor, amor” porque era su favorita, así que pidió los permisos para poder hacerlo. En el caso de Rocío Dúrcal se decidió por “Amor eterno”.

ALISTA GIRA EN ESPAÑA

Carlos Rivera expresó sentirse feliz por volver a los escenarios en España tras más de un año de no poder ofrecer conciertos presenciales por la pandemia. Sin embargo, indicó que como aún es incierto el panorama en nuestro país no ha reagendado los dos conciertos que tiene pendientes en la Arena Ciudad de México y en Mérida.

“Comienzo con conciertos presenciales en España, en julio, en 12 ciudades; tengo un show con el que celebro 10 años en aquel país, será en el Teatro Real, es algo espectacular y qué mejor lugar, quiero incluir algunas de estas canciones de Leyendas. En México todavía no sabemos cómo van a estar las cosas, todavía no nos atrevemos a organizar conciertos; tengo dos pendientes, los hemos puesto en fecha indefinida; en cuanto se permita abrir escenarios me gustaría regresar a cantar a México”, comentó.

Dijo que pese a haber cancelado decenas de shows, siempre tuvo trabajo, pues quienes más le preocupaban eran sus técnicos y músicos.