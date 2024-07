Carlos Trejo vuelve a retar a una pelea a Alfredo Adame y éste responde ¿con miedo? | VIDEO

Tal parece ser que Carlos Trejo y Alfredo Adame podrían por fin agarrarse a golpes en lo que sería la hipotética pelea que todo el pueblo d México ha esperado desde hace años, pues el polémico cazafantasmas acusado de ser un fraude por los entusiastas de lo paranormal volvió a cantarle un tiro al llamado “Golden boy, quien le respondió el reto de una peculiar y humillante manera.

Esto ocurrió luego de años de que Alfredo y Carlos se dirigieran la palabra, en uno de los programas más cringe de todos los tiempos de la televisión mexicana: “Venga la Alegría fin de semana”, del cual justamente la producción acaba de despedir a varios conductores, por ser irrelevantes y tener un carisma que rivaliza con las habilidades dancísticas de Irina Baeva: nulos, pues.

Durante la edición más reciente de “Venga la Alegría din de semana”, a la cual Carlos Trejo asistió como invitado, los conductores (cuyo nombre desconoce todo el mundo) buscaron que el cazafantasmas reviviera su pleito con Adame, quien no reaccionó de buena manera el ver el rostro de su enemigo jurado.

Y es que los enlazaron con una videollamada y cuando Alfredo adame vio la cara de Calos Trejo por un segundo, colgó y se puso a “chillar”, asegurando que le habían puesto una “trampa”.

"Yo en ningún momento pedí hablar con este tipo. No me gustan esas trampas, esas tonterías. Me hablaron para otra cosa y yo con gusto accedí, y no pedí hablar con nadie", dijo todo alterado el Golden boy.

Ante ello, Carlos Trejo le respondió: "delante de ustedes, yo ofrezco el reto aquí que el señor y yo, sea un round deportivo, que pongan un ring en una plaza pública, que entre el señor y entro yo". Lamentablemente, Adame no respondió el reto, posiblemente por miedo.

Por este motivo Trejo remarcó: "Le he dado de tragar 25 años a este pobre diablo. Lo curioso es que 5 veces le canté la bronca y no le ha entrado".