Carmen Aub presume las cicatrices de su mastectomía: "son el tatuaje con más significado"

La actriz Carmen Aub, conocida por interpretar a Rutila Casillas en “El Señor de los Cielos”, compartió en su Instagram una foto en la que presume las cicatrices de su mastectomía, operación a la que se sometió en octubre.

Carmen Aub se retiró sus implantes de senos para evitar desarrollar complicaciones de salud derivadas de las toxinas contenidas en los productos de silicona.

Tuvo por 10 años los implantes: “me dieron muchísima seguridad, mucho más por el medio en el que me desenvuelvo… pero después de 10 años he decidido que me los voy a quitar”, dijo en octubre.

Así lucen las cicatrices en el pecho de Carmen Aub

Carmen Aub lució con orgullo las cicatrices de su mastectomía, las cuales aseguró son el tatuaje con más significado en su cuerpo.

“¿Qué historia cuentan tus cicatrices? Las mías son el mapa que me han llevado a quererme, ¿Qué irónico, no? Normalmente uno quiere quitarse estas “imperfecciones” para aceptarse y a mi más bien me sirven de recordatorio de lo que fui y lo que soy, son el “tatuaje” con más significado que tengo”, expresó.

“¿Y saben qué? ¡ME ENCANTAN!”, remató, para asegurar que la decisión de retirarse sus implantes le ha traído crecimiento mental, espiritual y físico.

“Confío en ustedes y por eso me abro aquí, ¿qué tendrán los demás que decir? Honestamente me da igual, proyectaran sus miedos en mi probablemente pero ese camino les toca recorrerlo a ellos y no a mí, lo sufrirán o gozarán como prefieran.... tu ¿Cómo enfrentas tus miedos?”, finalizó.