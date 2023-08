'House of the Dragon': Todo lo que debes saber sobre la segunda temporada

"House of the Dragon", la precuela de la exitosa serie de HBO "Game of Thrones", fue renovada para una segunda temporada, dejando en claro que la franquicia de mitología fantástica sigue siendo del agrado del público. Poco se sabe de la continuación de esta historia, pero en La Razón hicimos una recopilación de los datos que hasta el momento se han develado.

Hasta el momento no se ha revelado la fecha en que la nueva temporada verá la luz, pero se sabe que el rodaje comenzó en marzo en España y Reino Unido. Casey Bloys, director de contenido de HBO, señaló que la segunda temporada de "House of the Dragon" podría llegar a la plataforma de la compañía en 2024, posiblemente en verano u otoño.

Asimismo, se especula que la segunda temporada de "House of the Dragon" podría estar compuesta de ocho episodios y no de días, como suele acostumbrarse. Así lo reveló el medio especializado Deadline, quienes informaron que las causas apelan a ajustar la historia y no por temas de presupuesto.

En esta segunda temporada se podría abordar la guerra civil de los Targaryen, si la historia se apega al material original, escrito por George R. R. Martin. Todo arranca, como vimos al final de la primera temporada, con la muerte de Lucerys, lo que convertirá a Rhaenyra en una guerrera sedienta de venganza.

Para esta segunda temporada, podría aparecer de nuevo Invernalia y la Casa Stark. Según el creador de la franquicia, la serie ganará en escala y ambición con su segunda temporada y posiblemente será Cregan Stark el miembro del clan al que veremos aparecer en la serie.

El reparto de la primera temporada vuelva para esta segunda parte, incluyendo a Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best y Fabien Frankel, entre otros. Además, la dirección continúa estando en buenas manos, con Ryan Condal y Alan Taylor, puesto que Miguel Sapochnik tomará el rol de productor ejecutivo.

