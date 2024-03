La Casa de los Famosos 2024: Alfredo Adame llama 'un impostor' a La Divaza y así reaccionó el influencer

Parece que en La Casa de los Famosos 2024 no terminan los conflictos, puesto que después del intenso posicionamiento entre Bebeshita y Maripily Rivera, ahora Alfredo Adame y La Divaza protagonizan un intenso momento en cámara, ya que pasaron de besarse en las primeras semanas de reality a declarar durante la transmisión en vivo que ya no se estiman en lo absoluto.

Esto sucedió durante los posicionamientos de La Casa de los Famosos 2024 este domingo en la gala, donde el actor de telenovelas se colocó detrás del influencer para señalar que no estaba de acuerdo de la manera en la cual se expresaba de él y aseguraba que había inventado cosas para crear polémica entre él y Ariadna, ya que Divaza sostiene que escuchó al piloto llamar de mal modo a la miss Colombia.

te puede interesar La Casa de los Famosos 2024: Bebeshita rompe en llanto y acusa a Maripily por insultar su físico

Alfredo Adame arremete contra La Divaza en posicionamiento

"Te la pasaste envenenandole la cabeza a Ariadna en mi contra, no sé qué tanto le hayas dicho, cosa que la llevó de la manita a una confrontación conmigo" señaló y aseguró que no debió suceder esto, ya que se trata de una dama. Además, señaló que no era cierto que hubiera llamado a Ariadna en algun momento "una mujer de prepago", como aseguró Divaza y puntualizó que hizo el intento de llevar una relación respetuosa con el famoso.

"Veo que con una persona tan baja, sucia, amargada y frustrada como tú, no se puede lograr nada. Atacas como hombre y te defiendes como mujer, eres un inutil que no sirve para nada, ni siquiera para dar show" finaliza sobre su comentario inicial sobre el porqué se colocaba detrás de él en esta ocasión,

Divaza responde con contundentes comentarios a Adame

La Divaza indicó que perdió el respecto por el mexicano cuando escuchó que llamó a su amiga "una zorra y que de prepago no la bajaste", además que mencionó que no deja de hacer comentarios despectivos a la mujer. Asimismo, señaló que considera que Adame no debería estar en televisión por tener "un discurso de odio".

"Debemos hacer respondable a Telemundo por permitir a una persona con este discurso de odio en el programa" sentenció el influencer, ante lo cual, Adame reaccionó al decirle "eres un mentiroso, eres un chismoso y eres un difamador" e indicó que "una persona como él no le daría órdenes", además de llamarlo "un impostor".

Los comentaristas de la gala hablaron al respecto y Anette Cuburu señaló la trayectoria de Alfredo Adame y trató de deslindar a Telemundo al decir que apoyan la pluralidad. Por su parte, La Jose, quien es amigo de La Divaza, señaló que el actor es misógino.