La Casa de los Famosos: Juan Osorio no piensa trabajar con Bárbara Torres

Juan Osorio, reconocido productor mexicano, ha externado su apoyo incondicional a su hijo, Emilio Osorio, quien está participando en el reality show La Casa de los Famosos. El joven resultó nominado esta semana, junto con Sergio Mayer y Paul Stanley.

El productor asistió a las instalaciones de la casa más famosa de México para demostrarle a Emilio su apoyo. Osorio aprovechó para hablar con algunos medios de comunicación, en donde aseguró que nunca trabajaría con Bárbara Torres debido a que aportó a la nominación de su hijo.

A Juan Osorio no le pareció en lo absoluto la acción de la actriz que interpreta a Excelsa de La Familia Peluche: "Después de todo lo que Emilio ha hecho por ella, después de que conoce a su mamá... pero bueno, así es el juego y que vaya bien ella", dijo el productor mexicano.

Reafirmó su postura con respecto a que no quería trabajar con Torres: "Así como dije que Wendy va a trabajar, yo lo digo, me nace y nadie me va a obligar", dijo Osorio.

Asimismo, señaló que ve complicado que su hija sea el ganador del reality show, pues reconoce la popularidad que ha obtenido Wendy Guevara. Esta noche se anuncia quién será el próximo expulsado y podría tratarse del hijo del productor.

DGC