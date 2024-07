'La casa de los famosos México 2': así reaccionaron los fans a los primeros nominados

Anoche se dieron a conocer las identidades de los primeros nominados de la segunda temporada de “La casa de los famosos México” y los fans ya manifestaron quién e la primera persona que quieren que sea expulsada del domicilio por lo nefasta y aburrida que es.

Tras las votaciones y las diversas pruebas con las que intentaron probar su valía, ya fueron seleccionados los primeros nominados, los cuales van a hacer todo lo que esté en sus manos para pelear por su derecho a permanecer en la residencia y así acercarse al premio millonario que se llevará el ganador.

La Casa de los Famosos

La Casa del Dragón pic.twitter.com/AdMQZQOW9A — @LuisValLe (@LuisValLe_A) July 22, 2024

El resultado de las 15 opiniones de las celebridades mandó a cinco personas a la cuerda floja y por ello te listamos a continuación a los posibles perdedores del reality:

Nominados de La casa de los famosos 2

Paola - 8 puntos

Agustín -6 puntos

Briggitte - 7 puntos

Mario - 6 puntos

Shanik - 8 puntos

Cabe destacar que uno de ellos quedará salvado muy pronto, durante la gala de salvación y que la única inquilina que estuvo inmune a esta nominación fue Sabine Moussier, debido a que su habilidad para ganar un reto la llevó a convertirse en la líder de la casa esta semana.

Hasta el momento se ha evidenciado que ya hay quienes han formado alianzas: Gala Montes dijo que, por lealtad, no votaría por Briggitte Bozzo ni Gomita, pues son sus amigas, y Adrián Marcelo y Mariana Echeverría se protegen.

Los fans ya reaccionaron a los primeros nominados de “La casa de los famosos México 2” y afirmaron que los primeros que podrían ser expulsados son o Brigitte o Agustín, pues los consideran demasiado random e intrascendentes para seguir gastando agua y luz en el reality.

Los Nominados de la Casa de los Famosos México pic.twitter.com/cYiCt8n7ma — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) July 25, 2024

“Se va Brigitte o Agustín”, “Fuera Agustín a votar por shanik”, “El eliminado está entre Agustín y Brigitte, pero más probable sea que se vaya Agustín” y “Que se vaya Mariana, Agustín o Briggitte. Y no me importa que no esté nominada Mariana, es la primera opción, que algo pase, que le dé amsiedá y se largue”, comentaron.