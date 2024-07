La Casa de los Famosos México 2: Briggitte Bozzo besa a Gala Montes y así reaccionó la actriz | VIDEO

A pesar de que La Casa de los Famosos México 2 apenas comenzó este domingo, los participantes no han perdido en tiempo y ya han sucedido intensos momentos en el reality. Desde la pelea de Potro Caballero contra Irina Baeva, hasta cómo Briggitte Bozzo contó el abuso que vivió de parte de sus ex parejas.

Ahora, la participante más joven de la casa, Briggitte Bozzo, vuelve a dar de qué hablar, al robarle un tremendo beso a Gala Montes, quien también participa en La Casa de los Famosos México 2. A pesar de que la venezolana parece sentir algo por Sian Chiong, no dudó en besar a alguien más.

Sin lugar a dudas, las interacciones entre los famosos en este tipo de programas de telerrealidad suelen ser bastante variadas; desde las más agresivas, hasta las más románticas, pues de estos reality shows, ha salido más de un noviazgo serio.

-Llevas poco de conocerlo, no te vayas a clavar



Yo: #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/1eKkflL0YB — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 24, 2024

Briggitte Bozzo le roba un beso a Gala Montes

Fue durante una conversación casual en las que los participantes hablaban de besar a alguien dentro de la casa, que pasó el beso entre Briggitte Bozzo y Gala Montes. Las cámaras del programa captaron el momento exacto, el cual ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Destacan que desde que Briggitte se separó de Agustín (ya que La Jefa les perdonó el reto de siameses que tendrían que cumplir por toda una semana), la pelirroja se ha mostrado algo más animada y extrovertida, revelando la gran confianza que tiene en ella misma.

La joven demostró que no solo es audaz, sino que no teme a atreverse a realizar declaraciones y acciones que generan polémica. En ese sentido, Bozzo aseguró que si tuviera que besar a alguno de los habitantes, sería a Gala.

Ya hubo beso de Brigitte y Gala 🙈#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/2z33B9FMMp — nacho con O (@Michelsonfancl) July 24, 2024

En el video, podemos ver que Briggite acerca las manos a la cara de Gala, quien hace cara de que no le gusta la idea y la evita. Sin embargo, parece que la venezolana tomó esto como un reto, pues se aseguró de robarle el beso a la popular actriz mexicana.

La reacción de Gala fue darle un ligero golpe a la influencer en la nuca, antes de decirle, “¿qué te pasa? No me dio miedo, es mi hermana”, mientras que Bozzo no dejaba de reír.

Usuarios de redes sociales han reaccionado al beso entre Gala Montes y Briggitte Bozzo, con comentarios como "esa es otra m***na ya están los primero en la lista por salir" y "la sometió".