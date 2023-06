La Casa de los Famosos México: ¿Por qué Paul Stanley duerme con máscara de oxígeno? ¿Está enfermo?

Paul Stanley está en La Casa de los Famosos México y sorprendió al revelar que duerme con una máscara de oxígeno.

Todo sucedió en los primeros días en que los habitantes se adaptan a La Casa de los Famosos México, los artistas se despertaron en la mañana y entre la emoción de vivir su primer día entero en la vivienda fueron a despertarse a sus cuartos.

Wendy Guevara y Bárbara Torres fueron a ver a Paul Stanley y lo vieron su máscara de oxígeno y “Excelsa” se sorprendió porque dijo que no había ningún ruido la máquina que llevó el conductor de Hoy.

¿Por qué Paul Stanley duerme con oxígeno en La Casa de los Famosos México?

De acuerdo con Paul Stanley, padece de falta de oxigenación y al parecer esto sería una secuela que le dejó el COVID.

“Me detectaron esa madre y amanezco al ped.. con eso, (en la noche) se te corta la oxigenación, todo tu cuerpo no oxigena bien, piensas puras pende…, duermes, te despiertas, duermes, te despiertas…”, dijo el conductor de Hoy en La Casa de los Famosos México.

Paul Stanley dijo que debido a la falta de oxígeno en la noche no podía descansar al cien por ciento, amanecía de mal humor y con ansiedad.

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México, Paul Stanely estuvo hospitalizado por una condición en la que le faltaba el oxígeno en la sangre.

“Entré por hipoxemia severa (bajo oxígeno en la sangre). Estuve volando más de 17 horas y cuando llegué a casa me sentí mareado, sentí que me faltaba mucho el aire. Me llevaron a urgencias”, comentó Paul Stanley.

El conductor señaló que pensó que era una condición normal, luego de que estuvo cuatro veces enfermo de COVID-19, pero finalmente necesitó ayuda médica para ya no volver a recaer.