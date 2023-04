Paul Stanley revela la verdad por la que fue hospitalizado: "Me faltaba mucho el aire"

Hace unos días se reportó que Paul Stanley, conductor de Hoy, había sido hospitalizado, ahora el presentador sale a aclarar los motivos por los que estuvo internado.

Se había rumorado que Paul Stanley estaba en el hospital por exceso de fiesta, sin embargo, el conductor de Hoy aclaró que se sintió mal después de que regresó de vacaciones y pasó más de 17 horas en vuelos para llegar a su casa.

“Entré por hipoxemia severa (bajo oxígeno en la sangre). Estuve volando más de 17 horas y cuando llegué a casa me sentí mareado, sentí que me faltaba mucho el aire. Me llevaron a urgencias”, comentó Paul Stanley.

El conductor señaló que pensó que era una condición normal, luego de que estuvo cuatro veces enfermo de COVID-19.

Andrea Legarreta respalda a Paul Stanley

Sus compañeros de Hoy le expresaron su apoyo y Andrea Legarreta dijo que luego le pasaría el dato, para ir contra la revista que publicó lo de su hospitalización.

“Están manchando tu imagen, tu reputación, tu chamba, porque al final es muy fácil para esta revista ensuciar vida, ya sabes, luego te voy a dar el dato”, comentó Andrea Legadarreta.