La Casa de los Famosos México promete cero censura

La Casa de los Famosos México, donde 14 personalidades del mundo del espectáculo se encerrarán para mostrarse sin tapujos con el fin de ganar cuatro millones de pesos, promete una edición sin censura donde se vivirá de todo, desde peleas y escándalos, hasta complots, morbo, ansiedad, traición y risa, señaló ayer Rosa María Nogueron, productora del reality show.

“Puedes cometer un error con un comentario que hagas, te cancelan, podrán tratar de acabar tu carrera y en 15 días se les olvida, agarran a otro que la riegue. Ahorita por la generación de cristal que está muy sensible, no les puedes decir nada porque se ofenden por todo, la verdad es que vamos a tratar de cuidarnos, pero si no, que pase lo que tenga que pasar, que me cancelen si me quieren cancelar y saliendo lo resolvemos, pero ya no me voy a estar cuidando, hay que tener tamaños, hay que ser real, como eres, como va, si se molestan, que después se les quite la molestia”, comentó en conferencia de prensa Poncho de Nigris, quien fue revelado como el quinto inquillino.

El actor y productor vuelve a participar en un programa de este estilo a 20 años de haber formado parte de Big Brother, por lo que La Casa de los Famosos México será su despedida en los reality shows.

“Acepté porque ya tengo 47 años y esta es mi última experiencia en los realities, soy un viejo logrado y voy a entrar a divertirme, entrar a ganar… con este triunfo me retiro”, comentó.

Vamos a sacar a los muebles, los que no aportan, los introvertidos, voy a tratar de controlarme para no pelear, pero si se pasan de lanza van a ver a la fiera, voy a ser yo, muy transparente...

Poncho de Nigris, Concursante

Agregó que en esta ocasión no ocultará nada. “Me voy a abrir totalmente de corazón, son emociones fuertes, voy a volver a vivir todo, 20 años después vuelvo a estar en una casa, tengo muchas historias y se las voy a contar todas; tengo muchas historias con muchos famosos. No sabemos qué va a pasar porque soy líder y no sé si vaya a chocar con otro líder de ahí”, dijo y reconoció que lo más difícil será estar lejos de su familia, su esposa y cuatro hijos, sobre todo porque uno de ellos cumplirá siete años mientras esté encerrado.

Hasta el momento los famosos que han sido confirmados, además de Poncho de Nigris, son Paul Stanley, Emilio Osorio, Raquel Bigorra y Wendy Guevara, será el próximo domingo cuando se conozca al resto de los integrantes. Ese día será la primera gala.

En esta ocasión, los espectadores podrán conocer todo lo que ocurre en la que se convertirá en la casa más famosa y controversial, pues podrán seguir las galas, pregalas y eliminaciones en la señal de Televisa, tener acceso las 24 horas todos los días de la semana a través de ViX y enterarse de todo lo que ocurra a través de las redes sociales.

Galilea Montijo estará a cargo de las transmisiones el domingo y miércoles; Odalys Ramírez y Diego de Erice tendrán todos los detalles de lo que pasa en la casa los lunes, martes, jueves y viernes. Mientras que Mauricio Garza y Cecilia Galliano serán los conductores en los programas exclusivos de domingo a viernes en ViX, plataforma donde se transmitirá todo reality en vivo y en directo a través de siete canales.

“Es una experiencia diferente, las redes y el momento que estamos viviendo con la apertura que existe lo convierte en una experiencia diferente. Es un proyecto en el que las reglas pueden cambiar, esperen grandes sorpresas, esta temporada los va a rebasar, lo que pasará el domingo 4, no se lo imaginan”, resaltó Rosa María Nogueron.