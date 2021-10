La casa de papel convoca a “gran atraco” en el Monte de Piedad

La casa de papel sale de la pantalla de Netflix para convocar a un gran atraco –desde la ficción—en la casa matriz del Monte de Piedad, en la Ciudad de México. En la experiencia inmersiva los fans de la producción se convierten en alumnos de El Profesor y siguen las indicaciones de Lisboa para lograr encauzar el robo del que se ha apoderado un grupo de ladrones que no sigue los ideales de la banda.

Las personas, durante una hora, liberan reos, se convierten en rehenes, escapan de la “muerte”, tienen que encontrar la forma de salir o entrar a habitaciones, sortean diversos “peligros” y corren por el histórico inmueble, todo para cumplir algunas de las misiones que Lisboa les indicó a través de un video como hallar la bóveda para lograr el mayor hurto en la capital del país.

“Cuando me mandaron el guion tuve que hacer ajustes para México, básicamente en el lenguaje, lo que modifiqué un poco fue el uso de las palabras, las longitudes de las escenas porque el espacio es más grande”, comentó a La Razón Lorena Maza, directora de La casa de papel: The experience, coproducción de Netflix y Fever.

La casa de papel Foto: Especial

El espectáculo inmersivo se realiza en distintas ciudades del mundo, hace dos meses llegó a París, la próxima semana la banda de El Profesor aterriza en Miami y Londres; además en diciembre se instala en Nueva York. En el caso de México se tomó en cuenta el contexto del país para matizar algunas escenas de violencia.

“Pensamos mucho qué tanto usar violencia en un país como México, me fui con mucho tiento para no excederme, aunque hay gente que quiere más, la asustes más o le pongas una pistola, pero a otros no porque ha pasado por ahí.

“Imagina es una situación de rehenes y pistolas, nos fuimos más al lado sarcástico, humillar un poquito a la gente; tratamos de matizar para no pasarnos, consideramos lo que vivimos y cierta idiosincrasia”, detalló Maza.

Durante la experiencia los participantes —15 por grupo— parece que vivirán un recorrido normal por el histórico edificio del Monte de Piedad; sin embargo, todo cambia cuando son sorprendidos y se convierten en unos rehenes. En cuestión de segundos tendrán que ponerse los monos rojos para seguir instrucciones. Cuidadito con que alguien intente hacerse el héroe como Arturito porque provocará la furia de los atracadores, quienes pretenden hallar el oro para escapar con él, desatendiendo las órdenes de El Profesor.

La casa de papel Foto: Especial

El dato: Hay lockers donde las personas pueden dejar sus pertenencias. En todo momento los participantes deben portar cubrebocas. Además hay estaciones con gel antibacterial.

Cada uno tomará el nombre de una ciudad y tratará de encontrar la forma de huir, lo cual implicará hallar la manera de abrir puertas secretas y correr por el edificio para sentir la adrenalina que experimentaron Nairobi, Tokio, Río, Berlín y demás miembros de la banda cuando fueron tras el ambicioso atraco en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España

No lo harán solos, en el camino encontrarán a aliados de El Profesor —actores profesionales— que los acompañarán en la misión.

“Esto es para divertirse, verte en la situación sin estar en peligro, por eso quería que los personajes tuvieran un sentido de verdad para que entres a la ficción”, resaltó Maza.

En La casa de papel: The experience participan 60 actores, los cuales se van rotando. Cada 12 minutos inician las sesiones. Los histriones se someten a pruebas Covid-19 cada semana.

“Siempre hay rotación, hay 15 Chicagos. Un Shanghái es más sádico otro más irónico, uno más suave, pero más siniestro. Cada uno le imprime su personalidad respetando texto, personaje y situación”, señaló la directora.