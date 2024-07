Cazzu lanza 'Modo animal', su nueva canción ¿dedicada a Nodal y Ángela Aguilar?: 'con el coro roto' | VIDEO

Cazzu sabe que no le va a quedar otra más que aprenderse la de chambear, pues perdió la demanda con la que le quería sacar una pensión millonaria al padre desobligado y ausente de Nodal, pues la cantante acaba de estrenar su canción “Modo animal”, la cual está ¿dedicada a su ex y “la fan de su relación”?

Eso ocurrió muy poco después de que Nodal y Ángela Aguilar se casaron en la boda más polémica y escandalosa de toda la farándula mexicana, la cual, según dicen las malas lenguas, sucedió a los dos meses de que se hicieron novios justamente para así tener una ventaja legal y no pagarle la pensión grande a la argentina.

Cazzu no ha dicho nada respecto a la boda de su ex, pero lo que sí hizo fue lanzar su nueva canción “Modo animal”, la cual es una colaboración con su paisa Santiago David Messano, mejor conocido como Mesita.

Esto emocionó a sus fans argentinos, quienes le pidieron que se enfoque en su carrera musical y en la crianza de su hija, pues le dejaron comentarios como: "Te das cuenta que está volviendo Cazzu, cuando la escuchas decir tu "bandida, tu bandolera". ¡Amo!", "Hay que apoyar todos los proyectos de Cazzu, ¡se merece lo mejor!" y "La Cazzu no necesita de nadie para brillar", señalaron.

No obstante, otros afirmaron que Cazzu le habría dedicado a Nodal, y en consecuencia a Ángela Aguilar, su nueva canción por lo que dice su letra, misma que te compartimos para que saques tus propias teorías.

Letra de "Modo Animal" de Cazzu

Con las luce' a oscura'

Donde no se ve, pero se siente igual, me pierdo en la locura

Viviendo un TBT de cuando, sin escala', volamo' a la altura

Vamo' a encontrarno' donde la ley no llega

Si hasta la vida está echada a la suerte, ma, tirá una moneda

En una casa con vista al mar

Nos transformamo' modo animal

Ponemo' el celu en no molestar

Por una noche, somos rockstar'

Te pone adicta y a mí también

La sensación de portarse mal

Tirando al cielo muchos de cien

Pongo tu cama en modo ilegal

Como los delincuentes

Nunca me va a importar lo que hable la gente

No puedo superar

Que la cama la partíamo' en dos

A las 3, lo hicimos en el balcón

Y, en cuatro, destrozamos el sillón, ay, papi, ah

A 200 por la carretera

Una Hayabusa, pinta de pantera

Pide por esa boquita lo que quiera'

Yo soy tu bandida (tu bandolera)

Sos mi bandida, te saqué la foto

Yo tu chacal con el coro roto

Quiero meterle a ese toto

Despué', mandarle mecha a la que pega como Cotto

Los do' sabemo', ma, cómo se siente

Si los cuerpo' envolvemo', el cora no miente

Con el sudor pintada tu frente

Má-Mátandonos como los delincuente'

Con las luce' a oscura'

Donde no se ve pero se siente igual, me pierdo en la locura

Viviendo un TBT de cuando, sin escala', volamo' a la altura

Vamo' a encontrarno' donde la ley no llega

Si hasta la vida está echada a la suerte, ma, tirá una moneda

