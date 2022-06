Celebran 25 años de traer lo mejor de Broadway a México

Antes de 1997, en México sólo era posible viajar a Broadway para ver una monumental producción de teatro musical; sin embargo, ese año llegó al país la primera apuesta de gran formato La bella y la bestia, en el Teatro Orfeón, el cual fue remodelado para recibir este montaje proveniente de la meca en este rubro en Estados Unidos.

A 25 años de ese montaje, OCESA celebra cinco lustros de una actividad ininterrumpida que ha cautivado a más de ocho millones de espectadores con más de nueve mil funciones.

“Creíamos que hacía falta quitar el pasaporte, el viaje internacional, la barrera del idioma, para hacer grandes musicales en México, eso nos llevó a la primera licencia de La bella y la bestia, esa inversión enorme, si mal no recuerdo, habrán sido cerca de ocho millones de dólares, además de haber arreglado el Teatro Orfeón”, rememoró ayer en conferencia de prensa Francisco González Compeán, director general de CIE Internacional.

Contó que para traer por primera vez un montaje de Broadway a México fue necesario hacer alianzas entre nuestro país, Argentina, Brasil y España, porque no se podía hacer una inversión de esa magnitud. Al inicio vinieron técnicos y directores del extranjero; pero después fue posible que hubiera mexicanos hasta llegar al día de hoy en que el 95 por ciento lo conforma talento nacional.

Han brillado en el teatro musical 971 actores y 473 músicos. Además se ha dado trabajo a cerca de dos mil técnicos. Una de las apuestas que ha tenido OCESA es elegir a actores que no son tan conocidos y que después de su paso por algún montaje han brillado en el extranjero como Alan Estrada, Agustín Argüello, Angélica Vale y Bianca Marroquín.

“Si hay algo valioso en OCESA, es que no se han fijado en la fama para que formes parte de un elenco, antes era tener nombres grandes en cartelera para atraer, pero ahora es con las obras”, destacó Alan Estrada, quien formó parte de Hoy no me puedo levantar.

El productor Morris Gilbert contó que para Chicago apostaron por Bianca Marroquí. “Cuando acabamos de hacer el casting dijeron ‘no encontramos Roxy y vamos a traer a una Argentina’, dije no, ¡sobre mi cadáver! Trajimos a Bianca, decían que era un riesgo, les contestamos es el tipo de riesgos que nos gustan tomar”.

Mientras que González Campeán señaló que para Wicked decidieron defender a Danna Paola. “No querían que se quedara, me decían ‘¿quieres tomar el riesgo?’, les dije que sí, le falta experiencia, pero en tres semanas iba a estar espectacular”.

Para celebrar estos 25 años, mañana habrá una función de gala de Aladdín, el más reciente musical en cartelera y el cual cumple 250 representaciones.

En los años venideros, González Compeán dijo que espera hacer posible que los montajes que traigan al país, además de la Ciudad de México puedan llegar a lugares como Monterrey o Guadalajara, ya que consideran que es una gran deuda que tienen.

Por su parte Morris Gilbert señaló que tienen una gran lista de obras que quieren traer a México. “Hay muchos proyectos que queremos hacer, esperamos tener el tiempo, están surgiendo títulos nuevos en el mundo, hay nuevas ideas, también tenemos para proyectos netamente mexicanos para los próximos años, nos detiene el tiempo”, finalizó.