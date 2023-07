Celebridad: el brutal dorama coreano de Netflix que muestra el lado oscuro de la fama

Los “doramas” coreanos suelen mostrar historias de romances idílicos en los que surgen amores inesperados que se sobreponen ante todas las adversidades, pero hay algunos que apuestan por mostrar narrativas turbias y oscuras que hacen una crítica a aquello que ocurre en la sociedad.

Un gran ejemplo de estos es “Celebridad”, el cual se estreno recientemente en Netflix y que no te puedes perder por lo brutal de su historia, la cual te hará pensar dos veces respecto a si los famosos la tienen fácil y sólo disfrutan de lo que facturan.

¿De qué tarata el dorama "Celebridad"?

“Celebridad” es estelarizado por Park Gyu Young, a quien ya viste en “Dulce hogar” y “Esta bien no estar bien” (y que pronto saldrá en la segunda temporada de “El juego del calamar”); ella interpreta a Seo Ah Ri, una joven que ha vivido en la pobreza durante su adolescencia, tras la quiebra de la empresa de su padre.

Como no tiene dinero para estudiar, Seo Ah Ri decide irse a vivir con su mamá y vender cosméticos para sobrevivir, pero repentinamente se transforma en una influencer muy popular en redes, lo cual disfruta al principio, pero pronto descubrirá que la fama es una cloaca en la que cada sonrisa oculta las consecuencias de aquella industria.

Al ser un dorama, obviamente tiene que haber un interés amoroso para la protagonista, el es interpretado por Kang Min Hyuk, actor y baterista de la banda de k-rock CNBLUE. Él da vida a un chaebol que buscará acercarse a Ari, aparentemente con intenciones muy turbias, pero que en realidad resulta ser un interés genuino para su bienestar.

En su ascenso a la fama, Seo Ah Ri debrá cuidarse de la Sociedad Gabin: un grupo de influencers extravagantes repletas de oscuros secretos y que además son muy tóxicas y conflictivas, especialmente con la protagonista, a quien ven como una amenaza.

Estas son Oh Min Hye (Jun Hyo Sung), una ex amiga de Ari que ahora tiene su propia marca de moda; Angela (Han Eu Ddeum), una diva de las redes que presume sus lujos; Ji Na (Park Sun Im) una estafadora que vende productos de lujo falsos; Han Yoo Rang (Jung Yoo Min), la menos popular y ayudante de Oh Min Hye; y Jin Chae Hee (Han Jae In), la líder de todas.

“Celebridad” cuenta con 12 episodios, los cuales ya puedes ver todos como un maratón en Netflix.