París 2024: Céline Dion regresa a los escenarios en los Juegos Olímpicos y así reaccionan en redes sociales

El público lo esperaba con ansias y sucedió. Céline Dion se presentó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 e interpretó un emotivo tema que conmovió al público por completo. Así, la famosa ha marcado un regreso triunfal a los escenarios en medio de su lucha contra el síndrome de la persona rígida.

Desde hace un par de días, se especuló que Céline Dion podría presentarse en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Así, usuarios aseguraban que podría ser un momento completamente mágico el ver el regreso de la artista tras cuatro años fuera de los escenarios.

La legendaria cantante canadiense paralizó al mundo entero al entonar “Hymne à L’Amour” de Edith Piaf en su idioma original. Al pie de la Torre Eiffel, Céline lució un vestido completamente blanco perlado y mostró su imponente voz de manera espectacular.

Así fue como Céline Dion se unió a la historia de los Juegos Olímpicos, al ser una de las artistas en participar en una inauguración para el evento de relevancia mundial. La artista también se presentó en Atlanta 1996.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar al icónico momento vivido en París 2024, donde pudimos volver a escuchar la voz de la mujer que inmortalizó temas como "My Heart Will Go On" o "Because you loved me".

"Glorioso, un triunfo absoluto", "su voz es increíble, gracias Céline", "me dieron escalofríos" y "lloro de felicidad", son algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales y seguidores de la artista, quien es uno de los personajes más importantes en la historia musical actual.

Varios usuarios aseguraron que lo que sintieron lo representa una sencilla imagen, piel de gallina:

Sin lugar a dudas, en medio de la situación que atraviesa la famosa, es conmovedor para el mundo verla de nuevo en el escenario, sobre todo porque en su reciente documental 'Yo soy Céline Dion', podemos ver lo complicado que ha sido lidiar contra el síndrome de la persona rígida:

the world watching celine dion with her voice back pic.twitter.com/xlCgzfrAIt — 2000s (@PopCulture2000s) July 26, 2024

Imagínate que después de que una enfermedad te bajara de los escenarios, regresas cantando en el lugar más emblemático de una de las ciudades más bellas en una ceremonia vista por millones alrededor del mundo.



Celine Dion, yo te rezo 🥺🙏🏼#Paris2024 #JuegosOlímpicos pic.twitter.com/oiGNcXcTFB — Pako Salado (@pakosaladote) July 26, 2024

Además, verla llena de vigor y con una voz impecable, llenó de emoción al público:

céline dion cantando en la torre eiffel dios mío !!!!!!! pic.twitter.com/JTqOmfVg7x — carlos buburrón (@CBuburron) July 26, 2024

CÉLINE DION CANTANDO EN VIVO EN FRANCÉS EN LA TORRE EIFFEL pic.twitter.com/6wzQxn9qZo — Fanny (@Fannyverse) July 26, 2024

Sin lugar a dudas, fue un momento que logró conmover al público por completo. Si bien se desconocen los planes de Céline Dion, pues se desconoce qué tanto pueda cantar como lo hizo en la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, su interpretación en esta ocasión emocionó a millones.