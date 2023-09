Charly López revela que Sergio Mayer 'hizo un complot' contra GB5: 'lo primero que hace es demandar'

Charly López no sólo rompió el silencio respecto a por que no invitaron a Sergio Mayer al reencuentro del grupo Garibaldi, ahora GB5, sino que afirmó que el ex diputado hizo un complot en contra de ellos.

Charly López ofreció una entrevista con la prensa en la que reveló que no invitaron a Sergio Mayer al reencuentro de Garibaldi, ahora GB5, porque el ex diputado ha hecho cosas muy nefastas, como demandar a la Arena Ciudad de México y hacer un complot en contra de ellos.

Asimismo, agregó que no quisieron tener problemas con Televisa ni con Sergio Mayer por el nombre de Garibaldi, pues la pertenencia de ese nombre aún está en disputa.

"Lo que menos queríamos ni queremos era tener problemas ni con Televisa ni con Sergio. Es que el nombre de Garibaldi no lo tiene Sergio ni nosotros ni nadie, el nombre está ahí, está todavía en el IMPI a ver quién lo tiene", dijo Charly.

"Por respeto le cambiamos a GB5 cuando salió de la casa en lugar de llamarnos, tenemos una disyuntiva de ver cómo iba a salir, iba a salir muy famosos y decidimos esperar a ver qué pasa y lo primero que hace es demandar a la Arena Ciudad de México y empezar a hacer un complot con Televisa contra nosotros y nosotros dijimos: wow", remarcó Charly López.

El famoso agregó que pese a que Sergio Mayer asegura que sus compañeros de Garibaldi son como sus hermanos, sus actitudes no corresponden a sus declaraciones.

"Lo que nos enteramos es que estaba demandada la Arena Ciudad de México si ocupamos el nombre de Garibaldi, eso no es hermanos, nosotros no habíamos dicho nada, es la primera vez que lo digo yo hoy”, sentenció.

“Por respeto, reitero, no quisimos ponerle Garibaldi, le pusimos GB5, por todos los ataques que nos está haciendo y nos sigue haciendo mediáticamente él. Y si quiere hacer un libro, quiere hacer una bioserie, está en todo su derecho. Él por detrás de nosotros empezó a tirar, tirar y tirar, y en frente de la cámara ‘es que no me hablaron mis hermanitos, mis hermanos de vida’, y por atrás dando unas puñaladas durísimas”, finalizó Charly López.