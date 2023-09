Wendy ataca a Garibaldi por la 'gatada' de pelusear a Sergio Mayer: 'a ver cuántos recintos llenan'

Hace unos días Garibaldi anunció su regreso a los escenarios, pero lo que desató la furia de los fans fue que no invitaron a Sergio Mayer, cosa que el mismo actor confirmó. Ante ello, y por la hermandad del Team Infierno de “La casa de los famosos México”, Wendy salió a defender a su amigo y afirmó que sin él el grupo musical no es nada.

"Me hubiera encantado que me invitaran, estoy decepcionado y triste porque no me invitaron, pero nada más. Me hubiera encantado estar con ellos porque los adoro", señaló Sergio Mayer en una entrevista todo agüitado.

Ante ello, Wendy hizo una transmisión en la que despotricó completamente contra los Garibaldi y auguró que, por la “gatada” que le hicieron a Mayer, Katia Llanos, Víctor Noriega, Luisa Fernanda, Charly López y Patricia Manterola no tendrán éxito y fracasarán.

"Todos me han preguntado que qué opino de lo de Garibaldi. Ya les dije que nos la pasamos dando mucha publicidad, hasta Sergio, de las canciones del grupo. En La Casa de los Famosos las bailábamos los viernes, pero recuerden que una nunca sabe para quién trabaja, ahí está", dijo la perdida mayor.

Wendy lamentó que mientras el Team Infierno promocionaba a Garibaldi en el reaity, “se estaba cocinando eso de sacarlo del grupo. Miren como uno nunca sabe lo que pasa o cómo te pueden hacer la gatada porque le hicieron la gatada".

"Pero bueno, cada quién. Yo opino solo eso, que se les dio mucha publicidad a las canciones y todo para que hicieran la gatada. Que feos modos, pero bueno, hay que ver y no es que uno desee cosas malas, pero hay que ver cuántos recintos llenan", añadió Wendy Guevara toda enoajda.

Finalmente, Wendy afirmó que “Los 90’s pop tour”, donde participaron los Garibaldi, se “se llenan porque van muchos, va OV7, va Kabah, van muchos y así. Obviamente muchos conocen canciones de ellos (Garibaldi), pero yo no iría si no va el del pañuelo porque hay que ser sinceros, aquí el famoso del grupo es el Sergio, la neta".