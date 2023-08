Sergio Mayer explota contra critica por agresión a Nicola; 'son enfermos'

Dentro de La Casa de los Famosos, los habitantes dieron momentos memorables que se quedaron marcados en la memoria del público. Momentos divertidos, emotivos y de tensión que quedan enmarcados en la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Sin lugar a dudas, quienes se robaron el corazón del público, fueron los integrantes del Team Infierno, pues entregaron los momentos más divertidos y entretenidos durante su estancia en La Casa de los Famosos. Desde las ocurrencias de Wendy Guevara, hasta las reflexiones de Sergio Mayer.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para el Team Infierno, pues durante el reality show vivieron momentos sumamente complicados, como cuando Wendy y Apio se enfrentaron durante una fiesta. O cuando Poncho y Sergio discutieron en vísperas de la gran final.

Uno de los momentos más complicados, fue cuando Wendy, Poncho y Sergio le jugaron una pesada broma a Nicola Porcella, pues lo sometieron, le bajaron la ropa interior, lo nalguearon y Sergio Mayer le puso crema en esa zona de su cuerpo.

Para los integrantes del Team Infierno esto sólo representó una broma, pero para muchos televidentes, se trató de un abuso por parte de los habitantes de La Casa de los Famosos. Muchos calificaron el acto como una agresión sexual, aunque el peruano aclaró que él estaba bien con lo que había sucedido y que lo había considerado sólo una broma.

Ahora que el reality show terminó y que los finalistas están afuera, medios de comunicación revivieron el incidente y le pidieron a algunos de los involucrados su postura. Sergio Mayer fue quien dio una de las respuestas más contundentes, pues calificó de "enfermos sexuales" a quien lo han criticado por lo sucedido.

“Los que la calificaron (como abuso sexual), están bien ped** y son enfermos sexuales, nada más, es lo que te puedo decir; las que la calificaron de agresión sexual creo que no vieron el programa completo, y ya, para ellos es una agresión sexual, qué te puedo decir, yo no tengo que aclarar nada; con Nicola no hubo ni tema, quien lo considere así está bien, eso es lo que tienen en la cabeza, están enfermos”, dijo el exgaribaldi a medios de comunicación.

DGC