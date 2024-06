¿Christian Nodal y Brianda Deyanara estuvieron juntos? Lizbeth Rodríguez revela escandaloso secreto

Lizbeth Rodríguez ha generado controversia por medio de redes sociales, después de que contestara una publicación de Brianda Deyanara donde defendía a Christian Nodal en referencia a la polémica que envuelve al cantante por el anuncio de su relación con Ángela Aguilar.

Fue una polémica afirmación la que realizó Lizbeth Rodríguez, puesto que dejó a más de una persona sorprendida sobre la declaración. En dicha, la conductora de Exponiendo Infieles, habría revelado que la influencer Brianda Deyanara habría tenido relaciones íntimas con Christian Nodal.

No cabe duda que el anuncio del noviazgo entre Nodal y Ángela Aguilar destapó varios detalles sobre el cantante de regional mexicano que han dejado impactados a sus fanáticos, al demostrar que es un hombre bastante enamoradizo.

Brianda Deyanara defiende a Christian Nodal

Brianda Deyanara es conocida por su presencia en redes sociales y utilizó dichas plataformas para defender a Christian Nodal de la ola de críticas que ha recibido a partir de su relación con la hija de Pepe Aguilar.

Fue por medio de su cuenta de X (antes Twitter) que la celebridad de Internet cuestionó en redes sociales el motivo por el que deciden criticar las vidas del resto de las personas cuando no las conocen más allá de lo que muestran en redes:

“¿Por qué a la gente le importa tanto la vida de los demás? A mí qué me importa con quién ande Nodal, o que si Bele puso el cuerno o que si esto o el otro... obvio uno se entera de todo por TikTok y ok, pero ¿a uno qué?, ¿por qué andaría opinando de una vida que no es mía? No sé, me conflictúa mucho, no entiendo”, escribió la influencer de 28 años.

Por q a la gente le importa taaaanto la vida de los demás ?

a mi que me importa con quien ande Nodal??

O que si Belee puso el cuerno o que si esto o el otro...

obvio uno se entera de todo por tiktok y ok, pero a uno queee, por q andaría opinando de una vida que no es mía ?

No… — Brianda 💗 (@DeyanaraBrianda) June 11, 2024

Lizbeth Rodríguez revela fuerte detalle sobre Brianda y Nodal

Entre los comentarios de diversas personas, resaltó el de Lizbeth Rodríguez, ex conductora de Badabun e influencer. La modelo de OnlyFans declaró que Brianda habría tenido relaciones íntimas con Christian Nodal y señaló que este era el motivo por el que lo defendía.

"Directo a la yugu", "hablaste reina", "acaba a esa hipócrita", "ahora le echan el muerto" y "Y lo peor de todo es que lo hizo cuando andaba con la ex que tuvo antes de Belinda", fueron algunos de los comentarios de quienes reaccionaron al comentario.

Hasta el momento, Brianda Deyanara no ha reaccionado al comentario de Lizbeth Rodríguez, quien la acusa de haber estado con Christian Nodal en algun punto sin especificar.