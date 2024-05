Christian Nodal explota por las críticas contra Cazzu: 'Paren con las agresiones'

Tal parece ser que Christian Nodal aún siente cosas por su ex Cazzu, pues el cantante de rancheras salió a defender a la argentina de todo el hate que la gente le mandado desde que anunciaron su separación.

A través de una historia en sus redes, el famoso le pidió a sus fans que detengan el hate hacia Cazzu, en el que da detalles respecto a lo que pasó.

Cabe recordar que hace unos días el periodista argentino Maximiliano Lumbia, quien ha seguido de cerca la vida de la pareja de cuando vivían en Argentina, dio a conocer que la ruptura entre Nodal y Cazzu se habría dado porque él le habría sido infiel y porque la familia de ella le habría robado algo al mexicano en su casa.

Nodal mandó a chingar a su madre a Cazzu y Peso Pluma a la Nicki Nicole. Los mexicanos poniendo las cosas en orden como debe ser con las argentinas ✅ pic.twitter.com/Ies5DHzkeG — Rhevolver (@Rhevolver) May 23, 2024

Por ello, Nodal sacó un comunicado en el que desmintió que la hermana de Cazzu, quien habría sido la ratera en cuestión, no tuvo nada que ver en la ruptura. Asimismo, le pidió a la gente que pare los mensajes de odio en contra de la familia de Cazzu.

“Mi gente les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina. Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor”, dijo Nodal respecto a su ex familiares sureños.

Christian Nodal y Angela Aguilar

Más obvio no se pueden ver Nodal dejo a la Argentina por otra Argentina pic.twitter.com/XG3spRK6c5 — Peso Pluma Magazine (@PesoPlumaMagazi) May 25, 2024

Finalmente, Nodal, famoso por la canción “Ya no somos ni seremos”, evitó revelar por qué terminó con Cazzu, lo cual los fans toman como que la presunta infidelidad puede ser la razón.

"No crean todo lo que leen que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”, finalizó en su mensaje en sus historias de Instagram.