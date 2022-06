Christian Nodal rompe en llanto y explota contra las críticas: "No es justo que hablen mie... de mí" (VIDEO)

El cantante Christian Nodal se mostró harto de las críticas, tras estar en la polémica, luego de que terminó con Belinda.

En uno de sus conciertos, Christian Nodal ya no aguantó más, rompió en llanto y se lanzó contra los medios de comunicación, dijo, que no lo quieren y siempre “hablan mal de él”.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chin… llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que medio nada más por sacar dinero hablen mier… de mí. Yo no soy un ser humano mier… soy un ser humano como todos ustedes con mis errores y mis defectos”, dijo Christian Nodal con lágrimas en los ojos ante su público colombiano.

“Yo solo interpreto mis letras y mi música, se los repito: yo no soy un buen ejemplo de ser humano. Tengo 23 años y la diferencia es que lo mío todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto ni video cuando están actuando como ser humano”, señaló Christian Nodal.

Finalmente, Christian Nodal aseguró que falta empatía en todo el mundo y se disculpó con su público por desahogarse con ellos.

Christian Nodal y sus polémicas después de Belinda

Christian Nodal no ha dejado de generar polémica, luego de su separación con Belinda. Primero exhibió una conversación en la que la cantante le pide dinero, hecho por el que fue criticado en las redes sociales.

Después se le vio salir de la mano con distintas mujeres y ahora se encuentra en un supuesto romance con Cazzu, con quien se le vio besándose.

Además, Christian Nodal se tapó los tatuajes que se hizo en honor a Belinda y se hizo otros más en la cara que dieron de qué hablar.