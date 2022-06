Christian Nodal aparece en Rolling Stone y revela lo difícil de su infancia: "Quise tirarme desde un segundo piso"

Christian Nodal sigue sumando éxitos en medio de la polémica por su ruptura con Belinda y ahora el cantante apareció en la portada de la revista Rolling Stone.

El intérprete de “Adiós amor”, habló de su infancia, de su éxito, de los premios que ha recibido y también del legado de la música mexicana.

Christian Nodal contó para la revista Rolling Stone que empezó desde niño a involucrarse en la música, pues casi toda su familia se dedicaba a la música banda, su mamá y sus hermanos daban clases de canto y de solfeo.

Y aunque Christian Nodal adoptó la música como un refugió de su realidad, el cantante pasó por momentos difíciles en su infancia. El intérprete señaló que su papá trabajaba y su mamá sufría epilepsia.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pendejo!’”, dijo el cantante.

Después se mudó a Estados Unidos en donde también pasó por momentos complicados: “Fue muy duro, llegar de la escuela y esperar que no estuviera mi mamá convulsionando”.

te puede interesar Así reaccionó Belinda al supuesto romance entre Christian Nodal y Cazzu (VIDEO)

Christian Nodal es el artista más escuchado de México y él se siente orgulloso de llevar esa bandera.

“Es un orgullo para mí que estoy charteando dentro de los 400 artistas más escuchados del mundo. Es un orgullo llevarme mi bandera, mi música. Sin embargo, esos números no quieren decir que yo sea más grande que Luis Miguel, simplemente es lo que está en las plataformas. El mundo ha cambiado, pero tenemos que respetar a las personas que ya han caminado por él”, dijo el cantante.

“Tengo claro mi rumbo y me causa mucho orgullo, porque amo mi trabajo, amo el arte que se ha creado y amo a todo mi equipo de trabajo, que me ha ayudado a llegar al punto donde yo quería llegar, que mi música se expandiera por el mundo, y eso es lo bonito. Para eso me sirven los números a mí”, mencionó el intérprete de “Botella tras botella”.

Christian Nodal también mencionó que recibe los premios con amor y respeto. “Siempre pensé que esos premios eran solo sobre la industria, pero después entendí que no. Son premios que uno tiene que tomar con mucho amor y respeto. Es un reconocimiento al músico, al artista, al ingeniero, a la producción, a todo. Le dan honor a todo. Además, de unos meses para acá, fue muy bonito ver cómo los fans valoran mucho eso, porque, claro, es un logro también para ellos. Ahí está reflejado el apoyo que le dan al artista”, dijo.

KR