Christian Nodal siente que es blanco de una "campaña negra" de Belinda

Christian Nodal rompió el silencio sobre la verdadera razón por la que decidió filtrar la conversación con Belinda.

El intérprete de “Adiós amor” ofreció una entrevista para el programa de Ventaneando se defendió y señaló que todo lo hizo porque él es muy real.

“La cuestión va que yo soy una persona muy real y el hecho de que una artista no esté hablando, aquí no se trata de hombre o mujer, se trata de seres humanos y de almas, hay almas buenas y hay almas malas. Y cuando digo que tener 20 años de carrera no son en vano es que saben cómo hacer cosas malas y cosas buenas”, dijo el cantante.

Christian Nodal dio a entender que con la experiencia de Belinda en el medio artístico puede generar campañas negras en contra de otra persona.

“Yo puedo no salir a dar entrevistas, no decir nada y estar haciendo cosas para joder las carreras o a otras personas, como con campañas negras, y yo he estado ahí, yo he visto esas cosas”, dijo Christian Nodal.

El intérprete de “Botella tras botella” señaló que como mensaje directo a Belinda solo quiere seguir su camino: “Yo quisiera seguir los rumbos y es que ya no puede porque creo que ya se cruzó esa línea”, dijo.

Fans de Belinda la defienden de Christian Nodal

Después de que Christian Nodal dio estas declaraciones, los fans de Belinda salieron a defender a la cantante y señalaron que es falso que la intérprete de “Luz sin gravedad” haga “campaña negra” contra Nodal.

Incluso hicieron memes en los que se burlan de que supuestamente Belinda les paga por defenderla. “Los Belifans yendo a ver si Beli ya nos depositó el dinerito por Defenderla”, “jajaja ahora resulta que Beli nos tiene en la nómina jajaja por favor, por qué le duele tanto que hayamos gente que la defiende”, fueron algunos de los comentarios.

@elnodal jajaja ahora resulta que beli nos tiene en la nómina jajaja porfavar, por qué le duele tanto que hayamos gente que la defiende, mejor ocúpate en iré a terapia amigo, te hace falta saludos — Dave (@ALEX_RG9) June 7, 2022