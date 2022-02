Universal Music demanda a los papás de Christian Nodal ¿por robo y fraude?

Christian Nodal no deja estar sumido en la polémica, pero ahora no es él directamente el protagonista del escándalo, sino su mamá Cristy y su papá Jaime González, pues fueron demandados por Universal Music.

La noticia se dio a conocer en “Ventaneando”, programa en el que se dijo que los padres de Nodal fueron señalados por la disquera de haber simulado contratos mientras colaboraban con dicho sello y de “apropiarse de contenido que pertenece legalmente a la disquera".

"Habrían simulado contratos para apropiarse de diversos fonogramas y videogramas por cuyos derechos la disquera Universal ya había pagado", detalló el equipo de Pati Chapoy.

“Sony tendrá que investigar la situación legal de Nodal. Mañana en los premios Lo Nuestro, el cantante tendrá que subirse al escenario y quién sabe lo que pueda pasar”, añadió la periodista.

En noviembre pasado Nodal fue vetado de Universal Music por un presunto incumplimiento de contrato, el cual especificaba que no podía participar con otros exponentes de la música fuera de su proyecto musical.

No obstante, el proceso no avanzó y procedió un amparo interpuesto por el ex de Belinda, quien aseguró que su situación tenía que ver con “un secuestro musical” en el que no le permitieron continuar con libertad de su proyecto. Tras ello, Nodal anunció el pasado 16 que firmaba contrato con Sony Music.

rc